Cât dioxid de carbon produc oamenii doar respirând. Cantitatea a crescut cu 74% în trei decenii

Studiul, publicat în revista The Lancet Planetary Health, arată că producția de dioxid de carbon rezultată din metabolismul uman a crescut de la 1,18 miliarde de tone în 1985 la 2,05 miliarde de tone în 2015.

Mai mult de 60% din această creștere este explicată de majorarea populației la nivel mondial, nu de o creștere semnificativă a cantității de CO2 produsă de fiecare persoană, potrivit ScienceDaily.

Cercetarea a fost coordonată de profesorul Javier Gonzalez, de la Centrul pentru Exerciții Fizice, Nutriție și Metabolism al Universității din Bath.

„Încă o piesă de puzzle”

„Cu toții producem dioxid de carbon doar prin transformarea alimentelor în energie, dar până acum nu am avut o imagine clară asupra cantității totale la nivel mondial. Ceea ce am descoperit este că această creștere se datorează în principal faptului că suntem mai mulți. Acest lucru le oferă oamenilor de știință încă o piesă din puzzle atunci când încearcă să determine de unde provine carbonul și unde ajunge. În cele din urmă, aceste informații îi pot ajuta să estimeze mai precis eficiența strategiilor de reducere a emisiilor de carbon”, a explicat profesorul Gonzalez.

De ce CO2 produs prin respirație este diferit de cel rezultat din arderea combustibililor fosili

Cercetătorii subliniază că dioxidul de carbon eliminat de organism prin respirație este fundamental diferit de emisiile generate prin arderea cărbunelui, petrolului și gazelor naturale.

Carbonul eliminat prin respirație provine în principal din alimentele consumate. Acesta a fost absorbit relativ recent din atmosferă de plante și face deja parte din circuitul natural al carbonului.

În schimb, combustibilii fosili conțin carbon care a rămas blocat în subteran timp de milioane de ani. Arderea acestora eliberează în atmosferă carbon suplimentar, care contribuie la modificarea sistemului climatic al Pământului.

Prin urmare, cantitatea mare de CO2 produsă de organismele umane nu înseamnă că respirația contribuie la încălzirea globală în același mod ca arderea combustibililor fosili.

Cum au calculat cercetătorii cantitatea de dioxid de carbon

Pentru a estima producția de CO2 a populației mondiale, echipa a analizat mii de măsurători realizate asupra unor persoane de-a lungul întregii vieți, de la sugari până la adulți în vârstă.

Datele au oferit informații despre cantitatea de dioxid de carbon produsă de organism în timpul activităților cotidiene. Cercetătorii au combinat apoi aceste rezultate cu datele privind populația mondială și greutatea corporală pentru a calcula evoluția producției de CO2 rezultate din metabolism.

Rezultatele au arătat că sporirea populației a fost principalul factor care a determinat creșterea de 74%, în timp ce modificările cantității de dioxid de carbon produse de fiecare individ au avut o influență mult mai redusă.

Măsurarea acestui proces este importantă pentru înțelegerea circuitului global al carbonului, care descrie modul în care acesta circulă între atmosferă, organismele vii, oceane și uscat.

Contribuția metabolismului uman poate influența în special măsurătorile locale din orașele dens populate, unde trăiesc și lucrează numeroase persoane.

Ce nu trebuie să faci, conform cercetătorilor

Autorii studiului precizează că rezultatele nu trebuie interpretate ca o dovadă că respirația oamenilor reprezintă o cauză majoră a încălzirii globale.

Cercetătorii nu recomandă reducerea activității fizice sau schimbarea alimentației pentru a diminua cantitatea de dioxid de carbon produsă de organism. Obiectivul este îmbunătățirea măsurătorilor și a calculelor privind circuitul global al carbonului.