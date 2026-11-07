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Un obicei pe care mulți îl evită ar putea avea beneficii surprinzătoare. Ce se întâmplă dacă faci duș cu apă rece

Dușurile reci ar putea avea efecte pozitive asupra sănătății și stării de bine, potrivit unei cercetări realizate de Universitatea din Basel, Elveția. O analiză care a inclus 719 participanți a arătat că persoanele care au făcut în mod regulat dușuri reci au înregistrat cu 31% mai puține zile de absență de la serviciu din cauza bolilor, comparativ cu cele care nu au adoptat acest obicei.
Un obicei pe care mulți îl evită ar putea avea beneficii surprinzătoare. Ce se întâmplă dacă faci duș cu apă rece
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
07 nov. 2026, 08:56, Ştiinţă-Sănătate
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Cercetarea a fost realizată de psihologul Lena Glaser, în cadrul studiilor sale doctorale la Universitatea din Basel, și a analizat efectele dușurilor reci asupra sănătății și comportamentului participanților.

În cadrul a trei studii controlate randomizate, cercetătorii au comparat rezultatele persoanelor care au făcut regulat dușuri reci cu cele ale participanților care au preferat apa caldă sau nu au adoptat în mod constant această practică, scrie Science Alert.

Analiza cumulată a arătat că grupul care a făcut dușuri reci a înregistrat cu 31% mai puține zile de absență de la serviciu din cauza bolilor. De asemenea, participanții care au optat pentru apa rece au raportat o reducere cu 26% a numărului de zile în care s-au simțit bolnavi, comparativ cu persoanele care au făcut în principal dușuri calde.

Cercetătorii au observat și o îmbunătățire ușoară a stării psihologice de bine, pe baza chestionarelor completate de participanți. Au fost raportate și unele semne de îmbunătățire a stării fizice, însă rezultatele nu au fost semnificative din punct de vedere statistic.

Participanții s-au obișnuit treptat cu apa rece

Un alt aspect observat în timpul experimentului a fost că mulți participanți au renunțat la dușurile reci în primele două săptămâni. Ulterior, rata abandonului a scăzut.

Dintre persoanele care au respectat protocolul în cel puțin 70% din cazuri, între 77,3% și 90% au declarat că au făcut dușuri reci în fiecare săptămână, în funcție de studiul la care au participat.

„Acest lucru sugerează că oamenii se obișnuiesc treptat”, a explicat Lena Glaser.

Rezultatele sunt similare cu cele ale unui studiu din 2016, care a identificat o reducere cu 29% a absențelor de la serviciu din cauza bolilor în rândul persoanelor care făceau dușuri reci. Cercetarea respectivă nu a observat însă o reducere a numărului de zile în care participanții s-au simțit bolnavi.

Rezultatele nu demonstrează că dușurile reci previn îmbolnăvirile

Cercetătorii atrag atenția că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Studiul nu a fost încă evaluat de experți prin procedura de evaluare inter pares (peer review), iar informațiile privind starea de sănătate au fost raportate chiar de participanți.

În plus, analiza a ținut cont de frecvența cu care participanții au făcut efectiv dușuri reci, nu doar de repartizarea inițială în grupurile experimentale. Prin urmare, rezultatele nu demonstrează că expunerea la apă rece este cauza directă a reducerii îmbolnăvirilor sau a absențelor de la serviciu.

Cercetarea nu a analizat mecanismele biologice prin care dușurile reci ar putea influența sănătatea. Un studiu publicat în 2024 a identificat însă o creștere a unor indicatori ai răspunsului imunitar în cazul persoanelor care au făcut dușuri reci. Efecte similare au fost observate și în cercetări privind expunerea la apa rece prin imersie.

O posibilă explicație este că expunerea repetată la temperaturi scăzute ar putea influența sistemul imunitar, însă această ipoteză necesită cercetări suplimentare.

Lena Glaser recomandă celor care vor să încerce această practică să înceapă treptat, reducând temperatura apei în timp, fără să își forțeze organismul.

„Apa nu trebuie să fie la fel de rece în fiecare zi. Este important să îți asculți corpul și să fii atent la felul în care te simți”, a explicat cercetătoarea.

Rezultatele cercetării au fost prezentate în teza doctorală a Lenei Glaser, publicată pe site-ul Universității din Basel.

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