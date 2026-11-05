O singură lecție de vioară poate îmbunătăți considerabil activitatea creierului | Ce se întâmplă în creier când cânți o notă falsă

O singură lecție de vioară este suficientă pentru a produce modificări măsurabile în activitatea creierului, arată un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Nottingham, Marea Britanie.

Oamenii de știință au urmărit în timp real ce se întâmplă în creierul unor începători înainte și după o lecție de muzică, folosind un scanner cerebral portabil, care le-a permis participanților să cânte la instrument în timpul măsurătorilor.

Cercetarea, publicată în revista științifică Imaging Neuroscience, a analizat în special activitatea undelor cerebrale beta, asociate cu controlul mișcărilor și cu modul în care creierul anticipează rezultatele acțiunilor noastre.

Cum s-a desfășurat experimentul

La studiu au participat 22 de persoane fără experiență în interpretarea la vioară.

Mai întâi, acestea au urmărit o înregistrare video în care un violonist experimentat interpreta melodia „Twinkle Twinkle Little Star”.

Ulterior, participanții au încercat să reproducă melodia, în timp ce activitatea cerebrală le era monitorizată.

Între cele două sesiuni de scanare, voluntarii au primit o lecție de vioară de la un profesor cu experiență.

Apoi au repetat exercițiul, iar cercetătorii au comparat semnalele înregistrate înainte și după instruire.

Pentru măsurători, echipa a folosit tehnologia OPM-MEG, un sistem de magnetoencefalografie bazat pe magnetometre cu pompaj optic.

Acesta este integrat într-o cască ușoară, purtată pe cap, și conectat la o unitate de control montată într-un rucsac. Spre deosebire de scanerele convenționale, sistemul permite monitorizarea activității cerebrale în timp ce persoana efectuează mișcări mai naturale.

Ce s-a întâmplat în creier după lecția de vioară

Cercetătorii au observat că activitatea undelor beta din zonele motorii și premotorii ale creierului era semnificativ mai intensă în timpul interpretării după lecție, comparativ cu măsurătorile inițiale. Totodată, variațiile acestor unde în timpul mișcării și după oprirea acesteia au devenit mai pronunțate.

Undele beta sunt asociate, printre altele, cu menținerea unei stări stabile a sistemului senzorio-motor și cu predicțiile pe care creierul le face în legătură cu propriile mișcări.

Cu alte cuvinte, atunci când o persoană învață să cânte la un instrument, creierul nu se limitează la a transmite comenzile necesare mișcărilor.

Creierul face predicții în permanență

El anticipează și sunetul care ar trebui să rezulte din fiecare gest și compară permanent rezultatul cu ceea ce se aștepta să se întâmple.

„Creierul tău funcționează prin a face predicții despre ce se va întâmpla ca urmare a acțiunilor tale”, a explicat Joseph Gibson, cercetător la Universitatea din Nottingham și primul autor al studiului.

Acesta a oferit exemplul interpretării la vioară: dacă muzicianul cântă nota pe care creierul o anticipase, rezultatul corespunde predicției. Dacă atinge o notă diferită, creierul primește informații despre această discrepanță. Cu ajutorul noii tehnologii, cercetătorii au putut urmări aceste semnale în timp real, în timp ce participanții cântau.

O vioară construită special pentru experiment

Unul dintre cele mai neobișnuite detalii ale cercetării a fost instrumentul folosit de participanți. Pentru ca măsurătorile magnetice să nu fie perturbate de componentele metalice ale unei viori obișnuite, cercetătorii au avut nevoie de un instrument construit integral din lemn.

Au apelat la Alan Kirby, violonist și lutier din Nottingham, care a realizat o vioară fără componente metalice, acordată la frecvențe specifice instrumentelor baroce.

Experimentul a reunit astfel specialiști din domenii diferite: fizicieni, ingineri, cercetători în neuroștiințe și un meșter specializat în construcția instrumentelor muzicale.

O descoperire extraordinară pentru cercetarea bolilor neurologice

Autorii studiului consideră că rezultatele contribuie la înțelegerea mecanismelor prin care creierul învață să execute mișcări complexe și dobândește noi abilități.

Matthew Brookes, profesor la Universitatea din Nottingham, care a coordonat dezvoltarea tehnologiei OPM-MEG timp de peste un deceniu, a atras atenția că unele dintre mecanismele cerebrale analizate în experiment pot fi afectate și în afecțiuni precum demența.

Cercetătorii speră că această metodă de investigare, care permite măsurarea activității cerebrale în condiții mai apropiate de viața reală, va contribui la o mai bună înțelegere atât a funcționării creierului sănătos, cât și a modificărilor care apar în anumite boli neurologice.

Studiul nu demonstrează că o singură lecție de vioară poate preveni demența sau poate trata afecțiuni neurologice. El arată însă că procesele cerebrale implicate în învățarea unei abilități noi pot fi observate și măsurate chiar după o experiență scurtă de instruire.