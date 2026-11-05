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Motivul incredibil pentru care un bucătar italian a fost concediat dintr-un restaurant australian

Un bucătar italian a fost concediat dintr-un restaurant australian ca urmare a unei dispute incredibile. Proprietarul localului i-a cerut să pună ananas pe pizza care urma să fie servită la o petrecere. Bucătarul a refuzat spunând că „este o insultă la adresa culturii mele”.
Motivul incredibil pentru care un bucătar italian a fost concediat dintr-un restaurant australian
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
05 nov. 2026, 11:26, Știri externe
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Disputa a avut loc la un restaurant din Brisbane, Australia. Bucătarului italian i s-a cerut să pregătească pizza pentru o petrecere privată.

La solicitarea oaspeților, pizza trebuia să aibă șuncă și ananas. Totuși, bucătarul a refuzat spunând că o combinație de acest tip este o insultă la adresa culturii mele

După ce a fost concediat, bucătarul s-a adresat autorităților australiene.

Între timp, el și-a găsit un alt loc de muncă, iar restaurantul la care a lucrat s-a închis. Continuarea pe Mediafax Italia.

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