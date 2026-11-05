Motivul incredibil pentru care un bucătar italian a fost concediat dintr-un restaurant australian

Disputa a avut loc la un restaurant din Brisbane, Australia. Bucătarului italian i s-a cerut să pregătească pizza pentru o petrecere privată.

La solicitarea oaspeților, pizza trebuia să aibă șuncă și ananas. Totuși, bucătarul a refuzat spunând că o combinație de acest tip este o insultă la adresa culturii mele

După ce a fost concediat, bucătarul s-a adresat autorităților australiene.

Între timp, el și-a găsit un alt loc de muncă, iar restaurantul la care a lucrat s-a închis. Continuarea pe Mediafax Italia.