Franța, din nou în stradă. Emmanul Macron încearcă să evite repetarea violențelor din octombrie

Sute de mii de oameni sunt așteptați să protesteze joi în orașele din Franța, din cauza faptului că angajații din sectorul public urmează să intre iarăși în grevă, potrivit Reuters.

Pentru președintele Emmanuel Macron, acesta este un nou test, după săptămâni de tulburări care au afectat guvernul, dominând agenda publică, cu cinci luni înaintea alegerilor prezidențiale.

Mobilizarea a fost inițiată de sindicate, printre care și centrala sindicală de stânga CGT, fiind și susținută de grupuri de studenți.

Noile manifestații au loc după ce nemulțumirile legate de costul vieții, serviciile publice și educație au dus la cele mai mari proteste și violențe din Franța din ultimii ani.

„Trebuie să ieșim astăzi în stradă într-un număr cât mai mare”, a declarat Sophie Binet, lidera CGT, pentru postul de televiziune LCI.

Autoritățile încearcă să calmeze situația după ce revoltele și jafurile din 17 octombrie au luat prin surprindere forțele de ordine. În urma violențelor, magazine și clădiri publice din întreaga țară au fost avariate, iar modul în care președintele Macron a gestionat criza a fost criticat.

Aproximativ 70.000 de polițiști vor fi mobilizați la nivel național. Serviciile de informații interne estimează că între 500.000 și 700.000 de persoane vor participa la manifestațiile organizate în afara Parisului.

Ministerul Educației a anunțat că 17,5% dintre profesorii din învățământul primar public sunt așteptați să intre în grevă. Sindicatele au spus, de asemenea, că transportul feroviar și cel public ar putea înregistra perturbări.

Greva a dus deja, joi dimineață, la o reducere cu 2,4 gigawați a producției de energie nucleară din Franța.

Printre participanții la marșurile de joi se numără studenți și elevi, care spun că situația din școli și nesiguranța această legată de propriul viitor rămân principalele motive de îngrijorare.

Macron vrea să readucă situația sub control

Miercuri, înaintea protestelor, președintele francez, Emmanuel Macron a convocat o reuniune pe teme de apărare și securitate, tot potrivit Reuters.

Acesta a spus că protestele, pornite de la nemulțumirile elevilor față de condițiile din școli și de teama tinerilor pentru viitor, au ajuns să reprezinte o problemă mai mare pentru guvern.

„Obiectivul pentru săptămânile următoare este readucerea râului ieșit din matcă înapoi în albie și demararea alegerilor prezidențiale în condiții cât mai calme posibil”, a declarat un oficial apropiat de Macron.

Protestele organizate la nivel național sâmbăta trecută au fost, în general, pașnice, deși au existat câteva confruntări la marginea manifestațiilor.

Cu toate acestea, situația politică rămâne incertă. Candidații se pregătesc pentru alegeri, iar partidele de opoziție încearcă să atragă sprijinul oamenilor nemulțumiți de costul vieții și de deciziile guvernului.