Doar unul din 4 americani consideră că Trump face o treabă bună cu economia

Gradul de aprobare a președintelui republican în ceea ce privește economia, în ansamblu, a scăzut la 26%, atingând un nou nivel minim, potrivit The Independent.

O majoritate a adulților din SUA, 65%, atribuie acum politicilor lui Trump nivelul ridicat al costurilor, mai degrabă decât factorilor care nu țin de controlul său.

Rezultatele indică o oboseală tot mai mare față de utilizarea agresivă a tarifelor de către acesta, precum și o nemulțumire continuă legată de războiul cu Iranul.

Aceste cifre dezolante apar cu puțin timp înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, care vor stabili dacă republicanii își mențin controlul asupra Congresului.

Americanii sunt frustrați de situația economică

În ajunul scrutinului, democrații înregistrează avansuri surprinzătoare în statele republicane, pe fondul frustrării alegătorilor față de situația economică.

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de New York Times, candidații Partidului Democrat pentru Senat îi devansează pe contracandidații lor republicani în mai multe state-cheie disputate, inclusiv în Texas și Alaska, unde președintele a câștigat detașat în 2024.

Trump a pornit în campanie cu un program intens de mitinguri, cerându-le alegătorilor să-și imagineze că numele său figurează pe buletinul de vot, în încercarea de a stimula prezența la urne.

Cu toate acestea, el rămâne extrem de nepopular, mulți republicani reproșându-i chiar faptul că nu a reușit să ofere sprijinul promis.

„Speram să fie mai bine sau altfel, dar nu e tocmai bine”, a declarat Robert Gault, în vârstă de 66 de ani, un fost muncitor într-o fabrică din Bradford, Pennsylvania, care se declară republican. „Am crezut că președintele nostru va ajuta țara, dar, până acum, nu pare să fi făcut asta în ceea ce privește economia sau, în general, în alte aspecte. El a spus: «Să redăm Americii măreția» (Make America Great Again). Iar eu nu am văzut să fi făcut acest lucru”.

Alegătorii îi preferă pe democrați în ceea ce privește economia

Cota de popularitate a lui Trump scade la 32%, în timp ce alegătorii îi preferă pe democrați în chestiunile economice.

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat săptămâna trecută a indicat o cotă generală de popularitate a lui Trump de 32%, în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului.

Sondajul a arătat că alegătorii înscriși pe liste îi preferă pe democrați în detrimentul republicanilor în ceea ce privește votul pentru Congres – 47% față de 36% – un avantaj care se menține și în rândul celor mai probabili alegători, cu 53% față de 44%.

Competiția electorală pentru Congres s-a concentrat brusc pe tema inflației, după ce atacurile militare asupra Iranului din luna februarie au dus la creșterea prețurilor la combustibil.

În cadrul sondajului, 73% dintre alegători au declarat că nivelul lor de trai evoluează într-o direcție greșită.

În prezent, alegătorii îi consideră pe democrați mai capabili decât pe republicani în gestionarea economiei, într-o proporție de 37% față de 33%, în timp ce 46% dintre democrați manifestă un entuziasm ridicat de a vota, comparativ cu doar 30% dintre republicani.

Nivelul actual de aprobare a lui Trump în ceea ce privește economia marchează o scădere de 14 puncte procentuale față de martie 2025, imediat după ce acesta a preluat funcția pentru a doua oară.

Dificultățile sale în această privință reprezintă o schimbare semnificativă față de primul său mandat, când economia constituia adesea un punct forte.

Americanii, dezamăgiți de Trump

În mare parte a campaniei din 2024, Trump i-a criticat dur pe democrați pe tema inflației și a promis că va reduce prețurile.

În prezent, există o dezamăgire generalizată față de prestația sa.

Creșterea prețurilor la alimente și combustibil a dus la un regret larg răspândit în rândul celor care l-au votat, inclusiv printre susținătorii lui Trump.

Aproximativ 7 din 10 americani afirmă că modul în care Trump a gestionat problema costului vieții a fost „mai slab decât se așteptau”.

Această cifră include aproximativ jumătate dintre republicani; circa 6 din 10 membri ai acestui grup își exprimă acum nemulțumirea față de modul în care el a abordat această chestiune.

Bunurile de bază, aproape de neatins

În ultimele luni, americanii au devenit tot mai îngrijorați de capacitatea lor de a-și permite bunuri de bază, precum alimentele și combustibilul; aproximativ jumătate dintre adulții din SUA declară că sunt „extrem de” sau „foarte” îngrijorați în privința ambelor aspecte.

Prețurile sunt „extrem de exorbitante. Pur și simplu, costul tuturor lucrurilor crește din cauza combustibilului”, a declarat Pedro Sanchez, în vârstă de 52 de ani, din Perris, California, un angajat în cadrul forțelor de ordine care a votat cu Trump. „Înainte aveam mult mai mulți bani disponibili pentru cheltuieli. Nu mai am. S-au dus, din cauza tuturor acestor scumpiri la absolut orice”.

Bethany Lnenicka, în vârstă de 41 de ani, care administrează o mică fermă în Fairfax, Iowa, a votat cu Trump de trei ori și a sperat că al doilea său mandat va fi la fel ca primul. „Prețurile la alimente au scăpat, pur și simplu, de sub control”, a spus ea. „Se pare că totul se scumpește… Iar veniturile, bineînțeles, nu cresc”.

Kristen Slaven, în vârstă de 41 de ani, terapeută în Gluckstadt, Mississippi – care votează, de regulă, cu republicanii – a fost de aceeași părere: „Cu siguranță nu avem impresia că ne îndreptăm în direcția bună. E clar că războaiele nu ajută… dar faptul că ne concentrăm pe redenumirea unor întinderi de apă sau a unor porțiuni de teren mi se pare pur și simplu o prostie, în condițiile în care oamenii nu își pot hrăni familiile”.