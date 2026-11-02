Alegeri prezidențiale în Franța. Ministrul Justiției avertizează că o victorie a candidaților radicali ar putea distruge UE

Viitorul construcției europene a devenit una dintre temele dezbaterii politice din Franța înaintea alegerilor prezidențiale din 2027. Potrivit Le Figaro, actualul ministru al Justiției, care îl susține pe fostul premier Édouard Philippe în cursa prezidențială, susține că proiectele politice ale celor doi candidați ar putea schimba radical relația Franței cu Uniunea Europeană.

„Domnul Mélenchon și doamna Le Pen vor distruge Europa așa cum există ea”, a declarat luni Gérald Darmanin, ministrul francez al Justiției, la forumul internațional World in Progress 2026, organizat la Barcelona, unde lideri politici și experți dezbat marile provocări cu care se confruntă Europa și restul lumii.

El a explicat că, dacă unul dintre cei doi va ajunge la Palatul Élysée în 2027, Europa va continua să existe ca teritoriu și ca grup de state care comunică între ele, dar nu va mai exista Comunitatea Europeană în forma actuală.

Darmanin a adăugat că proiectele celor doi politicieni „sunt extrem de clare și se construiesc pe sfârșitul acestei Europe”.

Marine Le Pen, reprezentantă a extremei drepte franceze și figură importantă a partidului Adunarea Națională (RN), și Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii de stânga radicală Franța Nesupusă (LFI), sunt doi dintre politicienii care contestă actuala direcție a Uniunii Europene.

Darmanin: Franța are nevoie de un președinte proeuropean

Ministrul Justiției spune că viitorul președinte al Franței trebuie să fie „foarte proeuropean” și să contribuie la transformarea Uniunii Europene într-o putere capabilă să joace un rol important pe scena internațională, nu doar într-un spațiu de discuții între statele membre.

Darmanin a avertizat că Europa pierde teren în competiția mondială, iar Franța rămâne, la rândul ei, în urma altor state europene.

Pensiile și sănătate, „dezbateri de bătrâni”

Ministrul a criticat și temele dominante ale dezbaterii politice din Franța, pe care le consideră prea concentrate asupra pensiilor și sistemului de sănătate, în timp ce alte țări discută despre problemele viitorului.

„În Franța, dezbaterile sunt adesea dezbateri de bătrâni – adică dezbateri despre pensii, despre asigurările de sănătate, despre cum ne vom petrece ultimii ani de viață, în timp ce lumea vorbește despre fizică cuantică, inteligență artificială, climă și industria verde”, a declarat Darmanin.

„Trebuie să încetăm cu dezbaterile de bătrâni și să ne orientăm spre dezbateri despre viitor”, a îndemnat ministrul.

Candidații radicali propun reducerea contribuției Franței la UE

Atât Marine Le Pen, cât și Jean-Luc Mélenchon au contestat contribuția financiară a Franței la bugetul Uniunii Europene și au susținut reducerea acesteia.

Marine Le Pen a anunțat că intenționează să reducă drastic contribuția Franței la bugetul european și a criticat mai multe politici ale UE. O asemenea măsură ar putea genera o confruntare cu instituțiile de la Bruxelles și ar afecta finanțarea unor programe comunitare.

Și partidul Franța Nesupusă, condus de Jean-Luc Mélenchon, a propus reducerea contribuției Franței la bugetul european cu 5 miliarde de euro.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța este programat pentru 18 aprilie 2027.