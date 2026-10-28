Temeri privind un val de violențe în Germania, de Halloween. Magazine protejate, evenimente anulate și amenințări la adresa poliției

Comercianții se pregătesc să își protejeze magazinele, iar unele evenimente pentru copii au fost anulate, pe fondul amenințărilor distribuite online.

Potrivit publicației Bild, serviciile de securitate din Germania avertizează asupra posibilității unor atacuri împotriva polițiștilor, în contextul mobilizării unor grupări extremiste de stânga și de dreapta, dar și al apelurilor la protest lansate pe rețelele sociale.

Extremiștii ar putea încerca să atragă polițiștii în capcane

Îngrijorările autorităților vizează în special weekendul din jurul datei de 31 octombrie, când există riscul ca extremiști de stânga, islamiști și tineri violenți din cartiere defavorizate să participe la manifestații.

Un reprezentant al structurilor de securitate a declarat că tineri comuniști s-ar antrena în sporturi de contact pentru a fi pregătiți de confruntări în timpul demonstrațiilor.

De asemenea, au fost semnalate presupuse incidente în care polițiștii ar fi fost atrași în capcane prin apeluri false la numerele de urgență.

Publicația germană relatează că numărul actelor de violență atribuite extremiștilor de stânga este în creștere, fără a prezenta însă, în fragmentele disponibile, date statistice concrete.

Apeluri la proteste radicale și amenințări cu jafuri

Tensiunile sunt amplificate de mesajele distribuite pe platformele sociale de rețeaua de protest „Gen Z regelt das”, care promovează manifestații în mai multe orașe germane, inclusiv în Köln.

Organizatorii folosesc inclusiv imagini generate cu inteligență artificială, care înfățișează marșuri cu torțe, în timp ce alte mesaje îndeamnă participanții să își acopere fețele.

Unele postări conțin amenințări cu violențe și jafuri, precum și apeluri la răsturnarea sistemului politic. A fost semnalată și distribuirea unui afiș îndreptat împotriva unor politicieni.

În paralel, publicația susține că și grupările de extremă dreapta se mobilizează pentru acest weekend.

Magazinele se pregătesc să se baricadeze. Evenimente pentru copii, anulate

Riscul unor confruntări provoacă îngrijorare în rândul comercianților, care se tem că magazinele ar putea deveni ținte ale vandalismului sau jafurilor.

Unii proprietari intenționează să își baricadeze spațiile comerciale, iar anumite evenimente de Halloween destinate copiilor au fost deja anulate din motive de siguranță.

Consiliul Central al Evreilor din Germania a transmis, la rândul său, un avertisment în legătură cu riscurile asociate weekendului.

Autoritățile analizează măsurile de securitate necesare pentru prevenirea incidentelor, în timp ce asociațiile comerciale pregătesc recomandări pentru proprietarii de magazine.

Deocamdată, amploarea manifestațiilor și numărul participanților rămân neclare. Amenințările semnalate nu înseamnă că violențele se vor produce, însă au determinat creșterea preocupărilor privind siguranța publică înaintea zilei de 31 octombrie.