Aventura incredibilă a unui butoi de bere. A căzut dintr-un elicopter și a fost găsit după 50 de ani în vârful unui munte

Butoiul a fost pierdut în anul 1978 în timp ce era transportat cu elicopterul. Un grup de turiști l-a găsit aproape jumătate de secol mai târziu într-o vale alpină de la granița dintre Italia și Austria, la aproximativ 3.000 de metri altitudine.

În toți acești ani, butoiul a stat ascuns sub un ghețar care recent s-a topit. Berea și butoiul aparțin unei companii cu o tradiție de peste 140 de ani în domeniul băuturilor alcoolice.

Reprezentanții companiei și-au recuperat butoiul și au invitat mai mulți pasionați de bere să participe la o degustare.

Concluzia lor a fost că berea este bună de băut deoarece a stat într-un frigider natural. Continuarea pe Mediafax Italia.