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Aventura incredibilă a unui butoi de bere. A căzut dintr-un elicopter și a fost găsit după 50 de ani în vârful unui munte

Un butoi de bere, scăpat dintr-un elicopter în urmă cu 50 de ani, a fost găsit de turiști în vârful Munților Alpi. O echipa de experți a transportat butoiul la baza muntelui de unde a fost preluat de reprezentanții companiei care a produs berea, Ulterior butoiul a fost deschis și mai mulți oameni au gustat berea din interior.
Aventura incredibilă a unui butoi de bere. A căzut dintr-un elicopter și a fost găsit după 50 de ani în vârful unui munte
sursa foto: Instagram
Petru Mazilu
28 oct. 2026, 10:17, Știri externe
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Butoiul a fost pierdut în anul 1978 în timp ce era transportat cu elicopterul. Un grup de turiști l-a găsit aproape jumătate de secol mai târziu într-o vale alpină de la granița dintre Italia și Austria, la aproximativ 3.000 de metri altitudine.

În toți acești ani, butoiul a stat ascuns sub un ghețar care recent s-a topit. Berea și butoiul aparțin unei companii cu o tradiție de peste 140 de ani în domeniul băuturilor alcoolice.

Reprezentanții companiei și-au recuperat butoiul și au invitat mai mulți pasionați de bere să participe la o degustare.

Concluzia lor a fost că berea este bună de băut deoarece a stat într-un frigider natural. Continuarea pe Mediafax Italia.

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