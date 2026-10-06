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Misiune de salvare a unor pisici dintr-un oraș ocupat de ruși. Militarii ucraineni au folosit un elicopter

Militarii Gărzii Naționale a Ucrainei au salvat și evacuat șase pisici dintr-un oraș ocupat de ruși. În timpul misiunii inedite a fost folosit un elicopter. Orașul se confruntă cu o criză umanitară deoarece puținii locuitori rămași nu mai au mâncare, apă și medicamente.
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Petru Mazilu
06 oct. 2026, 10:14, Social
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Militarii Gărzii Naționale au salvat șase pisici din orașul Oleșki, aflat sub ocupație. Potrivit Live Ukraine, operațiunea s-a numit „Tigrii”. Cu ajutorul unui elicopter, militarii s-au apropiat de zona în care se aflau pisicile.

Locuitorii din zonă au așezat animalele într-o cușcă specială, iar militarii au transportat-o agățată de o frânghie peste râul Nipru. Pisicile au călătorit peste 10 kilometri prin aer și au aterizat în siguranță, fiind doar puțin speriate, au relatat ucrainenii.

Criza umanitară în orașul Oleșki

Orașul Oleșki din regiunea Herson se confruntă în prezent cu o catastrofă umanitară severă și o criză de înfometare în masă. Zona este controlată de forțele ruse de la începutul invaziei și localitatea de pe malul stâng al Niprului a fost complet izolată din cauza poziționării sale pe linia frontului.

Ca urmare, orașul este complet rupt de rutele normale de aprovizionare. Livrările pe cale rutieră s-au oprit complet după ce mașinile cu alimente au fost distruse de mine sau au fost atacate de ruși. Locuitorii supraviețuiesc mâncând buruieni din grădini, păsări sălbatice sau hrană pentru animale, transmit martorii.

În oraș nu mai există electricitate, gaz, medicamente și aproape deloc apă potabilă. Infrastructura este distrusă din cauza bombardamentelor și a inundației din 2023 care a fost provocată de distrugerea barajului de la Nova Kova. Ajutoarele de la administrația rusă sunt condiționate de acceptarea cetățeniei ruse, iar armata ucraineană a reușit doar sporadic să livreze pachete de supraviețuire cu ajutorul dronelor.

Discuțiile despre evacuarea locuitorilor rămași în oraș, blocate

În oraș au mai rămas aproximativ 2.000 de persoane, iar în regiune mai trăiesc 6.000 de locuitori. Cei mai mulți sunt bătrâni, îngrijitori ai acestora și zeci de copii. Înainte de război, în oraș locuiau aproximativ 25.000 de oameni. Cei rămași nu pot părăsi zona deoarece drumurile sunt minate, iar vehiculele civile sau misiunile umanitare sunt atacate constant de drone.

Ucraina a încercat să negocieze formarea unor coridoare de evacuare pentru civilii prinși în capcană, însă discuțiile cu rușii s-au blocat.

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