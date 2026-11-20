Potrivit reporterului Mediafax de la fața locului, este vorba despre o petardă FP3, care a fost aruncată din blocul din apropierea Arestului Central.

FP3 este un tip de obiect pirotehnic ce are o putere de 120 de decibeli la o distanță de 15 metri, fiind limita maximă admisă pentru categoria P1.

Drept comparație, un utilaj foarte puternic sau o motocicletă poate atinge o valoare de zgomot de 100 de decibeli.

În fața la arestul central sunt 150 de persoane, în jurul blocului erau în jur de 15-20 de susținători. Una dintre aceștia, o femeie ar fi fost rănită în zona gâtului. Aceasta ar fi primit îngrijiri medicale de la medicii de la echipajul SMURD aflat la fața locului, fiind urcată în ambulanță.

Potrivit reporterului Mediafax de la fața locului, femeia a plecat cu doi jandarmi pentru a-i fi luate declarații.

Femeia a precizat că va face plângere, afirmând că va face „tot ce este necesar”.

„S-a auzit o bubuitură la nivelul urechii mele. Începe să mă doară jumătate de cap. Mă doare urechea și acum. A venit salvarea, mi-a luat tensiunea, era mare, pulsul mare. Și probabil că după ce voi termina aici o să merg la urgență, la spital”, a spus femeia.

Aceasta a precizat că va face tot ce este necesar. Aceasta a precizat că petarda a fost aruncată de la blocuri.

„De la blocuri s-a și văzut de unde. Pentru că s-au și găsit resturile. O să facem tot ce este necesar și legal, astfel încât să fie tras la răspundere”, a spus femeia.

Aceasta s-a declarat indignată:

„Deja s-a mers prea departe, una este să arunci cu un ou, alta este să arunci cu o petardă. (…) Putea să fie un copil, putea să fie un bătrân”, a mai spus aceasta, precizând că o doare urechea și jumătate din cap.

Susținătorii lui Călin Georgescu se află în fața Arestului Central încă de la ora 12:00.

Vineri, Curtea de Apel București a amânat pronunțarea unei decizii cu privire la soarta lui Călin Georgescu. Acesta urmează să afle abia luni, 23 noiembrie, dacă rămâne în arest preventiv sau va fi mutat în arest la domiciliu, ca măsură în legătură cu dosarul de înșelăciune ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.