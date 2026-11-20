Cine sunt ofertanții și cât durează evaluarea

Primăria Generală a informat că ofertele s-au deschis joi și că patru companii au depus oferte, printre care Solaris Bus & Coach, Škoda Electric, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret – Anadolu Automobil Rom și Automecanica Mobility – Yutong France.

„Urmează etapa de evaluare care durează 60 de zile”, se mai arată în mesajul publicat pe Facebook de Primăria Municipiului București.

Ce dotări vor avea noile troleibuze?

”Troleibuzele articulate vor avea 18 metri lungime, podea complet coborâtă pentru accesul persoanelor cu dizabilități și o capacitate de minimum 130 de călători, mai informează municipalitatea.

Printre dotările prevăzute în caietul de sarcini se numără instalații de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC), rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, validatoare contactless, prize USB, dar și sisteme audio-video de informare și supraveghere video, precum și echipamente pentru numărarea pasagerilor.

Mijloacele de transport în comun vor fi echipate și cu sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere și vor avea o autonomie de minimum 20 de kilometri. În plus, vor fi dotate cu baterii de tracțiune care vor permite circulația vehiculelor și pe porțiuni de traseu fără rețea de alimentare, dar și în cazul unor avarii la infrastructură.

Finanțarea proiectului

Despre valoarea totală a investiției, PMB a transmis: „Achiziția se ridică la 596.462.622 de lei, dintre care 119.262.562 lei sunt bani europeni nerambursabili, obținuți prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027”.