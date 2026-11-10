Scheletul unui dinozaur de acum 167 de milioane de ani, unic în lume, salvat de la licitație de statul francez

Scheletul de dinozaur, denumit Dubreuillosaurus valesdunensis, a fost descoperit în 1994, în localitatea Conteville, de André Dubreuil, primarul satului la acea vreme. După găsirea primelor fragmente pe un teren care îi aparținea, au fost organizate mai multe campanii de săpături pentru recuperarea restului scheletului.

Specialiștii Muzeului Național de Istorie Naturală din Paris au studiat fosila timp de mai mulți ani și au identificat o specie nouă, care a primit numele descoperitorului său.

Scheletul are o importanță științifică deosebită, fiind unicul exemplar cunoscut până în prezent al acestei specii. Craniul este unul dintre cele mai complete și mai bine conservate ale unui dinozaur teropod descoperite în Europa.

Fosila a fost depusă inițial în colecțiile Muzeului Național de Istorie Naturală începând din 1998, iar din 2014 a fost expusă la Paléospace din Villers-sur-Mer. După moartea proprietarului, moștenitorii au decis să o scoată la vânzare.

Anunțul licitației organizate de casa Millon pe 18 noiembrie a determinat comunitatea paleontologilor să intervină pentru ca exemplarul să rămână accesibil cercetătorilor.

Ministerul Culturii și Ministerul Învățământului Superior, Cercetării și Spațiului au negociat achiziționarea directă a fosilei, cu sprijinul Muzeului Național de Istorie Naturală și al unor fonduri publice. Acordul garantează păstrarea dinozaurului pe teritoriul Franței și accesul cercetătorilor și publicului la acesta.

După preluare, scheletul va ajunge în colecțiile Muzeului Național de Istorie Naturală, la Galeria de Paleontologie și Anatomie Comparată din Jardin des Plantes, Paris, transmite Ministerul Culturii din Franța.