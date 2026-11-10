Prima pagină » Life-Entertaiment » Orașul din România pe care doi italieni îl numesc „bijuterie secretă”. Ce i-a impresionat după trei zile de vacanță

Orașul din România pe care doi italieni îl numesc „bijuterie secretă”. Ce i-a impresionat după trei zile de vacanță

Doi italieni care au făcut o vacanță într-un oraș din România pentru a aniversa 55 de ani de căsnicie susțin că au descoperit o bijuterie secretă. Ei s-au declarat surprinși de frumusețea locurilor, de absența turismului în masă și de prețurile accesibile.
Orașul din România pe care doi italieni îl numesc „bijuterie secretă”. Ce i-a impresionat după trei zile de vacanță
Sursa foto: Cristian Radu Nema/Mediafax Foto
Petru Mazilu
10 nov. 2026, 06:42, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cei doi italieni au vizitat orașul Iași. Ei au stat acolo timp de trei zile și au mers la toate obiectivele importante ale orașului.

La final, cuplul din Italia a scris un jurnal de călătorie care a fost publicat de presa italiană.

„Ne-am cufundat timp de trei zile într-o destinație încă departe de turismul de masă, explorând un centru vibrant al orașului, bogat în spații verzi, cultură și mănăstiri antice”, au relatat italienii.

Ei au aniversat la Iași 55 de ani de căsnicie și spun că a fost alegerea perfectă. Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Mecanismul fraudei prin care sute de oameni au devenit pensionari peste noapte. Un om al străzii și o femeie de serviciu conduceau firmele în acte, în timp ce liderii grupării își „pensionau” rudele
Gandul
Acuzații grave după Visuri la cheie! Casa construită de PRO TV, distrusă! S-a făcut evacuarea prin ordin de protecție
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport
Convorbirea liderilor din Finlanda si Norvegia cu Vladimir Putin a provocat o ruptura diplomatica in tarile nordice: „Războiul nu se oprește cu tăcerea Europei”
Libertatea
Zodiile pentru care se întrezărește luminița de la capătul tunelului. Începutul săptămânii vine cu rezolvări pentru acești nativi
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor