Orașul din România pe care doi italieni îl numesc „bijuterie secretă”. Ce i-a impresionat după trei zile de vacanță

Cei doi italieni au vizitat orașul Iași. Ei au stat acolo timp de trei zile și au mers la toate obiectivele importante ale orașului.

La final, cuplul din Italia a scris un jurnal de călătorie care a fost publicat de presa italiană.

„Ne-am cufundat timp de trei zile într-o destinație încă departe de turismul de masă, explorând un centru vibrant al orașului, bogat în spații verzi, cultură și mănăstiri antice”, au relatat italienii.

Ei au aniversat la Iași 55 de ani de căsnicie și spun că a fost alegerea perfectă. Continuarea pe Mediafax Italia.