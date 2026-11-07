De ce pun italienii folie de aluminiu în mașina de spălat vase. Trucul are o explicație chimică

Folia de aluminiu poate ajuta la redarea strălucirii tacâmurilor de argint înnegrite, datorită unei reacții chimice prin care aluminiul preia sulful din stratul de sulfură de argint.

O metodă populară presupune introducerea unor bile de folie în coșul pentru tacâmuri al mașinii de spălat vase, însă efectul este limitat de contactul redus dintre metale.

Pentru rezultate mai bune, argintăria poate fi așezată într-un vas tapetat cu folie de aluminiu, peste care se toarnă apă fierbinte cu sare sau bicarbonat.

Metoda nu este destinată obiectelor din inox, ceramică sau sticlă.