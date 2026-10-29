ALRO ia un credit sindicalizat de 260 mil. dolari pentru finanțarea capitalului de lucru. Marian Năstase: „Industria aluminiului din Europa se confruntă în continuare cu provocări semnificative”

Facilitatea de credit de 260 de milioane de dolari, acordată ALRO pe o perioadă de trei ani, sub coordonarea Băncii Comerciale Române asigură finanțarea capitalului de lucru și oferă Companiei stabilitate financiară pentru continuarea planurilor de dezvoltare. Din sindicatul băncilor fac parte Exim Banca Românească, Banca Comercială Română, CEC Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo Bank.

„Această facilitate de credit vine într-un moment important pentru ALRO și ne consolidează poziția financiară într-o perioadă în care industria aluminiului din Europa se confruntă în continuare cu provocări semnificative. Încrederea pe care ne-o acordă un grup atât de solid de bănci confirmă direcția strategică pe care am ales-o: concentrarea pe produse cu valoare adăugată ridicată, eficiență operațională și investiții responsabile. Avem acum resursele necesare pentru a ne atinge obiectivele strategice și a rămâne un partener de încredere pentru clienții noștri”, a declarat Marian Năstase, președintele Consiliului de Administrație al ALRO.

„Faptul că șase bănci importante au ales să susțină ALRO pentru următorii trei ani spune mult despre soliditatea planurilor noastre de dezvoltare. Această finanțare ne dă flexibilitatea de care avem nevoie pentru a ne derula activitatea și a ne urmări obiectivele pe termen lung. Mulțumim echipei BCR pentru coordonarea de excepție, tuturor băncilor din sindicat care s-au implicat și ne-au susținut în acest proiect și consultanților juridici pentru colaborarea foarte bună”, a completat Genoveva Năstase, directorul financiar al ALRO.

Potrivit oficialilor companiei, facilitatea de credit susține strategia de dezvoltare a Grupului ALRO, care a investit peste 930 de milioane de dolari în ultimii 20 de ani în modernizare tehnologică și sustenabilitate, consolidându-și poziția de producător european de referință, cu un portofoliu concentrat pe produse din aluminiu cu valoare adăugată mare și foarte mare.

Energia rămâne o variabilă critică pentru industrie

Evenimentele geopolitice la nivel global, pe de o parte, dar și evoluția prețurilor energiei, pe de altă parte, au un impact direct asupra industriei aluminiului, care crește odată cu o cerere mai mare din partea industriilor, precum cea aerospațială sau de apărare, dar și care resimte scumpirea energiei, potrivit reprezentanților industriei prezenți la cel mai mare eveniment generalist dedicat acestui sector, Expoziția Globală Aluminium, care are loc la Dusseldorf între 6 și 8 octombrie, la care s participat și reporterul Mediafax.

„Energia rămâne o variabilă critică pentru industrie, de aceea ALRO a continuat să direcționeze resurse pentru creșterea independenței energetice prin susținerea proiectului CCGT Ișalnița, precum și prin dezvoltarea propriilor capacități de producție și stocare”, au transmis oficialii companiei cu ocazia evenimentului din Germania.

Potrivit acestora, programul de investiții ALRO pentru 2026 însumează circa 26 milioane USD, din care aproximativ 18 milioane USD sunt destinate proiectelor de investiții în tehnologie și creșterea eficienței energetice.

În funcție de capacitate, ALRO este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați vertical din Europa, având o capacitate de producție instalată de 265.000 tpa de aluminiu electrolitic și o capacitate de reciclare deșeuri aluminiu de 124.000 tpa aluminiu lichid. Capacitatea Turnătoriei de aluminiu este de 313.000 tpa și facilitatea de procesare este de 140.000 tpa, în aluminiu laminat la cald și la rece și divizia de extrudate. Principalele piețe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar Compania are exporturi și în SUA și Asia.

Grupul ALRO este dețint de Vimetco PLC, din Cipru, companie cu răspundere limitată, care are pachetul de control de 54,19% din capitalul social al companiei, alături de Pavăl Holding (23,2%) și Fondul Proprietatea (10,2%), restul de 12,4% din acțiuni fiind liber tranzacționabile pe Bursa de Valori București. Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt ALRO S.A. – producatorul de aluminiu, Alum S.A. – producatorul de alumina, Vimetco Extrusion S.R.L. – producator de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding si de management, Vimetco Trading – vanzari de aluminiu, Stocare Energie Slatina S.A. – productie energie electrica, CCGT- Power Ișalnița – asociat si Stocare Energie Tulcea (SET Tulcea S.A.) – asociat.