Care sunt provocările, dar și atuurile României în industria aluminiului? Cei mai mari actori pe plan mondial s-au reunit la Dusseldorf

Evenimentele geopolitice la nivel global, pe de o parte, dar și evoluția prețurilor energiei, pe de altă parte, au un impact direct asupra industriei aluminiului, care crește odată cu o cerere mai mare din partea industriilor, precum cea aerospațială sau de apărare, dar și care resimte scumpirea energiei, potrivit reprezentanților industriei prezenți la cel mai mare eveniment generalist dedicat acestui sector.

La această ediție a cel mai important eveniment din lume dedicat sectorului aluminiului, derulat o dată la doi ani la Dusseldorf începând din 2012, participă circa 800 de expozanți și este estimat să vină peste 21.000 de vizitatori.

Printre companiile participante se numără Alcoa, AMAG, Emirates Global Aluminium, Hydro, Novelis, Rio Tinto, Speira și Trimet.

Potrivit organizatorilor expoziției și conferinței din Germania, ALUMINUM 2026, care reunește producători, procesatori, furnizori de tehnologie și clienți din principalele sectoare industriale, se concentrează pe sustenabilitate, economia circulară și transformarea tehnologică.

Avantajul României

Grupul românesc participă la evenimentul de la Dusseldorf încă de la prima ediție, ediției din 2020, din cauza pandemiei de Covid-19, atât pentru a consolida parteneriatele deja existente, dar și pentru intra în legătură cu noi potențiali clienți, în contextul în care exporturile au o pondere de 84% din vânzările companiei.

La nivelul întregului an trecut, majoritatea exporturilor, 90%, a fost spre țări din Europa, Germania fiind principala destinație (26%) – dar o pondere de 6% revine Asiei, în speciali Indiei, și 3%, Statelor Unite.

Potrivit oficialilor ALRO, avantaj esențial al companiei este poziția de producător european, aproape de clienți și de marile centre industriale ale continentului într-un context marcat de instabilitate geopolitică, presiuni asupra capacităților industriale și lanțuri de aprovizionare tot mai complexe.

„Am avut diversele valuri de participanţi,cu participanţi din afara Europei. Acuma am trecut deja printr-o pandemie, avem o situaţie geopolitică mai tensionată la nivel mondial şi clienţii din experienţa noastră şi, din ce am văzut, au realizat în final că lanţurile de distribuţie cu cât sunt mai localizate şi păstrate în arealul european, cu atât mai bine, securizezi materia primă şi toate produsele de care ai nevoie. Am avut deja două episoade care zic eu că ne-au învăţat pe toţi cu vârf şi îndesat că un lanţ de distribuţie cât mai scurt e cheia succesului. Noi am reuşit, zic eu, să ne adaptăm”, a explicat Florin Verboncu, Managing Director Vimetco Trading, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii români prezenți șa Dusseldorf.

Cele opt echipe de vânzări ale companiei, susținute de colegii de la tehnic, calitate și marketing din cadrul ALRO, au confirmate aproximativ 300 de întâlniri, dar estimează, din experiență, alte încă peste 100 neprogramate, cumulat în cele trei zile ale evenimentului.

Față de ediția trecută, reprezentanții industriei simt o prezență mai consistentă din partea industriilor aerospațială și de apărare.

„Târgul are un profil generalist, industrie generală, întrebuinţări multiple, dar nu neapărat sectoare nişate. Începem să vedem şi am văzut asta şi de acum doi ani, dar acuma parcă e şi mai accentuată prezenţa factorilor din zona de aeronautică, deci din ce în ce mai mulţi, şi apărare, bineînţeles, e dictat de ce se întâmplă în lume, dar vedem şi în Uniunea Europeană, în România, evident, dar şi în ţările de peste ocean din ce în ce mai mult. Noi suntem, deja avem o amprentă mult mai mare în aceste sectoare. Am avut şi investiţiile de aşa natură încât să ne permită să ne extindem capacităţile şi implicit vânzările, în special către industria aeronautică. merg mână în mână cu Defense-ul (apărarea – n.r)”, a explicat Florin Verboncu.

Potrivit acestuia, avantajul ALRO vine din integrare. „Faptul că lanţul de producţie este controlat de ALRO, de la materie până până la produs finit, vine cu anumite avantaje, în special pentru clienţi, că nu avem expuneri, situaţiile geopolitice. Sunt mulţi jucători din piaţă care au probleme cu aprovizionarea materiei prime, au probleme cu o anumită activitate care e subcontractată, încercăm controlăm acest proces in house”, a detaliat oficialul ALRO.

„Suntem o industrie extrem de sensibilă la ce se întâmplă în energie”

Provocările industriei vin în principal din costurile cu energia. „Suntem o industrie extrem de sensibilă la ce se întâmplă în energie”, admite Florin Verboncu.

„În România suntem singurul producător de aluminiu primar, În Europa suntem mai mulţi producători. Acum, problemele probabil variază de la ţară la ţară, cu materia primă cea mai importantă pentru noi este energia, evident. Problemele sunt probabil aş zice la nivel european, arhicunoscute, cu energia. Evident sunt impactate şi de ce se întâmplă la nivel mondial, situaţia cu Orientul Mijlociu care a avut un impact asupra gazului natural, ştim cu toţii din această vară cu seceta şi cu scăderea debitului Dunării, cu reactoarele care au fost oprite. Aş zice e o dinamică continuă aici. La noi evident că este importantă şi partea de amprentă carbonică. Amprenta carbonică este dictată într-o anumită măsură şi de mixul energetic la care suntem conectaţi”, a explicat oficialul ALRO, în discuția cu jurnaliștii de specialitate din România.

Cifre-cheie

În primul semestru din 2026, profitul net a atins 101 milioane lei, comparativ cu 17 milioane lei în perioada similară din 2025.

Vânzările de produse cu valoare adăugată mare și foarte mare au crescut cu 8%, în această perioadă, iar 84% din producție a fost destinată exportului, ceea ce confirmă rolul piețelor externe ca principal motor de dezvoltare

„Energia rămâne o variabilă critică pentru industrie, de aceea ALRO a continuat să direcționeze resurse pentru creșterea independenței energetice prin susținerea proiectului CCGT Ișalnița, precum și prin dezvoltarea propriilor capacități de producție și stocare”, au transmis oficialii companiei.

Potrivit acestora, programul de investiții ALRO pentru 2026 însumează circa 26 milioane USD, din care aproximativ 18 milioane USD sunt destinate proiectelor de investiții în tehnologie și creșterea eficienței energetice. În ultimii 20 de ani, valoarea investițiilor Grupului a depășit 930 milioane USD

La nivelul anului trecut, 361 de milioane de lei, adică aproape 10% din totalul veniturilor de 3,9 de miliarde de lei din 2025 au venit din industriile aerospațială și de apărare, 1,9 miliarde de lei au provenit din segmentul industrial, 1,24 miliarde, din segmentul electric și electronic, 171 milioane de lei, din industria auto și 119 milioane, din construcții.

ALRO a apărut recent în Clasamentul realizat de Institutul Național de Statistică (INS) al celor mai mari 1.000 de exportatori ai României, pe locul 16.

Grupul ALRO este deținut de Vimetco PLC, din Cipru, companie cu răspundere limitată, care are pachetul de control de 54,19% din capitalul social al companiei, alături de Pavăl Holding (23,2%) și Fondul Proprietatea (10,2%), restul de 12,4% din acțiuni fiind liber tranzacționabile pe Bursa de Valori București. Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt ALRO S.A. – producatorul de aluminiu, Alum S.A. – producatorul de alumina, Vimetco Extrusion S.R.L. – producator de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding si de management, Vimetco Trading – vanzari de aluminiu, Stocare Energie Slatina S.A. – productie energie electrica, CCGT- Power Isalnita – asociat si Stocare Energie Tulcea (SET Tulcea S.A.) – asociat.