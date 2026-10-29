Carlyle și BERD au ajuns la un acord pentru vânzarea operatorului proiectului offshore de exploare a gazelor Black Sea Oil & Gas. Tranzacția trebuie să primească avizele statului

Operatorul primului proiect offshore de producţie a hidrocarburilor dezvoltat în sectorul românesc al Mării Negre în ultimii peste 30 de ani, Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia („MGD”) la mică adâncime, BSOG, ar urma să fie preluat de către Mazarine Energy B.V., în cazul în care acordul primește avizele din partea Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEISD) și a Consiliului Concurenței, dat fiind că potențialul cumpărător, Mazarine Energy B.V., are operațiuni în derulare în România.

Pragul valoric de la care investițiile străine directe sunt analizate de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe (fosta Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe – CEISD) este de 5 milioane de euro, prag crescut de la 2 milioane de euro, în luna martie.

Aproximativ 12% din necesarul intern de gaze naturale al României

Potrivit comunicatul transmis joi, cu sprijinul Carlyle în calitate de acţionar, BSOG a coordonat în calitate de operator, în numele său și al partenerilor de concesiune, investiții de peste 400 de milioane de dolari în Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia („MGD”), care a inclus dezvoltarea platformei de producţie offshore Ana, a unei conducte submarine cu o lungime de 126 de kilometri și a noii stații de tratare a gazelor de la Vadu

De la începerea producției în iunie 2022, BSOG a asigurat aproximativ 12% din necesarul intern de gaze naturale al României, contribuind la securitatea energetică a țării într-o perioadă critică pentru piețele energetice europene”, au transmis oficialii companiei.

La finalizarea tranzacției, Mazarine Energy, o companie europeană consacrată în sectorul energetic și cu o prezentă operaţională deja consolidată în România, va deveni noul acţionar al BSOG. BSOG va continua să opereze proiectul MGD, asigurând continuitatea activității companiei pe măsură ce aceasta intră într-o noua etapă de dezvoltare.

Conform declarațiilor oficiale, investiția Carlyle în BSOG pe parcursul a peste un deceniu, alături de sprijinul acordat de BERD începând din anul 2017 și transferul participaţiei către Mazarine, reflectă încrederea constantă a investitorilor internaționali în sectorul energetic din România și în capacitatea acestuia de a atrage capital internațional pe termen lung pentru active energetice de importanță strategică.

„Începerea producţiei de gaze naturale din proiectul MGD în anul 2022 a fost posibilă datorită determinării și perseverenței echipei BSOG, precum și al angajamentului pe termen lung, investițiilor semnificative și al sprijinului solid oferit de Carlyle și BERD. Privim cu încredere către viitor și continuarea activității BSOG în România, alături de noul nostru acționar, Mazarine, care are toate premisele pentru a contribui în continuare la consolidarea securităţii energetice a României”, a declarat Mark Beacom, CEO BSOG.

„În anul 2015 când Carlyle a preluat BSOG, compania se afla încă în etapa de explorare. În ultimul deceniu, BSOG a devenit principalul producător de gaze naturale offshore din România și un actor important în asigurarea aprovizionării interne cu gaze naturale. Evoluția companiei demonstrează modul în care investiţiile de capital privat, realizate cu o perspectivă pe termen lung și cu disciplină investitională, pot susține dezvoltarea unor proiecte complexe de infrastructură offshore. Ne bucurăm să transferăm BSOG către Mazarine, companie care împărtășește angajamentul nostru pe termen lung față de România și sectorul său energetic”, a precizat Bob Maguire, co-director al Carlyle International Energy Partners (CIEP).

Potrivit lui Guido Funes Nova, director al CIEP, având în vedere resursele semnificative care pot fi valorificate în continuare, potențialul de dezvoltare a proiectelor de captare și stocare a carbonului în perimetrul Midia și portofoliul de proiecte de biometan aflate în pregătire, BSOG dispune de o bază solidă pentru dezvoltarea pe termen lung, susținută de competenţa și capacitatea operaţională demonstrate de echipa sa.

„România ocupă un loc central în activitatea Mazarine încă din anul 2017 și suntem mândri să ne consolidăm prezența pe aceasta piaţă prin preluarea BSOG. Proiectul MGD reprezintă o realizare majoră pentru securitatea energetică a României, iar noi ne angajăm să valorificăm realizarile echipei BSOG și să contribuim în continuare la asigurarea necesarului de energie al ţării în anii următori. Mulţumim Carlyle și BERD pentru încrederea acordată și așteptăm cu interes colaborarea cu echipa BSOG, cu partenerii noștri și cu autoritățile române”, a declarat și Edward van Kersbergen, director general al Mazarine Energy.

„Dezvoltarea BSOG si transformarea sa în cel mai mare producător de gaze naturale offshore din România reprezintă o realizare remarcabilă. De la investiția BERD din anul 2017, compania a reușit să pună în producție resurse offshore importante, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare și la consolidarea securităţii energetice a României. Acest proiect demonstrează modul în care investițiile pe termen lung pot susţine dezvoltarea sectorului privat și pot genera, în același timp, beneficii pentru economia în ansamblu”, a completat Victoria Zinchuk, director regional BERD pentru România, Bulgaria și Grecia.

BSOG este o companie energetică independentă cu sediul în România, care a dezvoltat proiectul MGD în calitate de operator și deținător al unei participații de 70%. Compania urmărește în continuare dezvoltarea resurselor offshore de gaze naturale și valorificarea infrastructurii strategice a proiectului MGD pentru dezvoltarea unor proiecte de energie verde. Acestea includ proiecte eoliene offshore, prin utilizarea coridorului energetic offshore existent și a terenurilor disponibile, precum și proiecte de captare și stocare a carbonului (CCS), prin valorificarea infrastructurii terestre și offshore existente. Totodată, BSOG dezvoltă proiecte de producere a biometanului prin intermediul filialei sale deținute integral, BSOG Energy.

Carlyle este o companie globală de investiții, cu o vastă expertiză sectorială, care investește capital privat prin intermediul a trei segmente de activitate: Global Private Equity, Global Credit și Carlyle AlpInvest. La 30 iunie 2026, Carlyle administra active în valoare de 485 de miliarde de dolari. Misiunea companiei este de a conecta oameni, idei și capital pentru a susţine creșterea companiilor și a genera performanța pentru investitori. Carlyle are peste 2.500 de angajați în 28 de birouri pe patru continente. Mai multe informații sunt disponibile la www.carlyle.com. Urmăriți Carlyle pe X, la @OneCarlyle, și pe LinkedIn, la The Carlyle Group.

Mazarine Energy este o companie independentă de petrol și gaze naturale, specializată în explorare, dezvoltare și producție în Europa, Africa de Nord și regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA). Fondată în 2013 de Edward van Kersbergen, compania desfășoară operațiuni de producție în Tunisia și România. În 2026 Mazarine a intrat pe piața energetică din Țările de Jos prin achiziționarea unei participații de 50% în Wintershall Noordzee B.V. Compania are o experienţă solidă în domeniul explorării, precum și o expertiză extinsă în prelungirea duratei de exploatare a zăcămintelor mature și în valorificarea rezervelor rămase neexploatate, prin utilizarea unor tehnologii consacrate.