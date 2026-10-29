Războaiele scumpesc carburanții și aduc profituri record companiilor petroliere. TotalEnergies a câștigat 8,3 miliarde de dolari în trei luni

Prețurile ridicate ale petrolului, motorinei și gazelor naturale au contribuit la rezultatele financiare record ale TotalEnergies, una dintre cele mai mari companii energetice din lume. Potrivit Le Figaro, care citează AFP, grupul francez a înregistrat un profit net de 8,3 miliarde de dolari doar în perioada iulie-septembrie 2026.

Câștigul este cu aproximativ 125% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, când compania raportase un profit de 3,7 miliarde de dolari.

Rezultatul depășește cu aproximativ 40-50% profiturile obținute în fiecare dintre primele două trimestre ale acestui an.

Atacurile asupra rafinăriilor au dus la scumpirea motorinei

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia și războiul din Orientul Mijlociu au redus producția și exporturile de carburanți și au dus la o creștere puternică a prețului motorinei pe piețele internaționale.

În trimestrul al treilea din 2026, cantitatea de motorină disponibilă pe piața mondială a scăzut cu aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi față de aceeași perioadă a anului trecut.

În septembrie, prețurile motorinei au atins niveluri record pe piețele internaționale, depășind 200 de dolari pe baril.

Scumpirile au dus și la majorarea marjelor de rafinare, care au atins niveluri record, aducând profituri uriașe companiilor petroliere.

Pentru TotalEnergies, activitatea de rafinare și petrochimie a generat un rezultat record de 3,5 miliarde de dolari, comparativ cu numai 687 de milioane de dolari în aceeași perioadă din 2025.

Profiturile record reaprind discuțiile despre taxe

Profiturile uriașe ale companiilor energetice au reaprins în Franța dezbaterea privind introducerea unor taxe suplimentare asupra câștigurilor excepționale. Între timp, prețul motorinei a depășit 2,35 euro pe litru.

TotalEnergies a decis să limiteze prețul motorinei la 2,25 euro pe litru în propriile benzinării din Franța, măsură care i-a permis să atragă mai mulți clienți și să câștige cotă de piață.

Gazele naturale s-au scumpit puternic în Europa

Creșterea prețurilor gazelor naturale a reprezentat o altă sursă importantă de profit pentru compania franceză.

În sectorul gazelor naturale lichefiate (GNL), TotalEnergies a obținut câștiguri de 1,9 miliarde de dolari, de peste două ori mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Compania a beneficiat atât de prețurile mai mari de vânzare, cât și de rezultatele foarte bune ale activităților sale de tranzacționare a gazelor.

Pentru prima dată în ultimii patru ani, prețul gazelor naturale pe piața europeană a depășit miercuri 100 de euro pe megawatt-oră.

Profiturile record ale TotalEnergies, imposibile fără războaie

Directorul general al companiei, Patrick Pouyanné, a explicat că rezultatele record au fost favorizate de prețurile ridicate ale energiei și de marjele istorice din sectorul rafinării. Potrivit acestuia, diversificarea geografică și faptul că grupul desfășoară activități în mai multe sectoare energetice i-au permis să profite de evoluția piețelor internaționale.

Deși producția de petrol și gaze a TotalEnergies a crescut față de trimestrul precedent, dar a fost cu 1% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Compania susține că, fără efectele conflictului din Orientul Mijlociu, producția ar fi crescut doar cu peste 4% față de anul precedent.

Rezultatele financiare record readuc în discuție diferența dintre câștigurile companiilor petroliere și costurile tot mai mari suportate de consumatorii europeni pentru carburanți și energie.