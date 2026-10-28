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România, în fața testului iernii. Ce au verificat autoritățile înaintea sezonului rece

România se pregătește pentru lunile de iarnă, când consumul de electricitate și gaze naturale crește. Autoritățile au verificat dacă există suficiente resurse pentru a asigura alimentarea populației și funcționarea sistemului energetic în sezonul rece.
România, în fața testului iernii. Ce au verificat autoritățile înaintea sezonului rece
MEDIAFAX FOTO
Maria Miron
28 oct. 2026, 15:07, Știrile zilei
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Ministerul Energiei a reunit miercuri principalii producători și operatori din sectorul energetic pentru a verifica situația rezervelor de energie și gaze naturale înainte de venirea iernii.

Autoritățile au analizat și cât ar putea crește consumul în lunile următoare, dar și cum poate fi asigurată alimentarea populației în perioadele cu temperaturi scăzute.

Electricitatea și gazele în sezonul rece

Transelectrica, operatorii rețelelor de distribuție și producătorii de energie au prezentat situația sistemelor de transport și distribuție a electricității și gazelor naturale.

Au fost analizate și scenariile de funcționare pentru perioada de iarnă, când consumul de energie poate crește odată cu scăderea temperaturilor.

Autoritățile au verificat și modul în care vor fi coordonate rețelele de electricitate și gaze naturale, deoarece o parte din energia electrică este produsă în centrale care funcționează pe gaze.

Producătorii au prezentat capacitățile de producție și resursele disponibile pentru perioada următoare. Evaluarea a inclus și situația hidrologică, importantă pentru funcționarea hidrocentralelor în lunile de iarnă.

Comandamentul energetic de iarnă va funcționa până la finalul lui martie 2027

Ministerul Energiei a publicat, pe 22 octombrie, un proiect de hotărâre de Guvern prin care stabilește cum vor fi supravegheate producția și distribuția energiei electrice și a gazelor naturale în lunile de iarnă.

Potrivit documentului, Comandamentul energetic de iarnă ar urma să funcționeze între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027, perioadă în care consumul de energie și gaze poate crește considerabil din cauza temperaturilor scăzute.

Rolul acestuia va fi să urmărească permanent situația din sectorul energetic și să asigure o bună colaborare între companiile care produc, transportă și distribuie electricitate și gaze naturale.

Concret, autoritățile vor putea urmări evoluția consumului, cantitățile de energie disponibile și modul în care funcționează rețelele. Astfel, eventualele probleme care ar putea afecta alimentarea populației vor putea fi identificate și gestionate mai rapid.

Măsurile urmăresc reducerea riscului de întreruperi în alimentarea cu electricitate și gaze naturale, în special în perioadele geroase, când cererea este mai mare.

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