Mintia a livrat primul megawatt-oră în rețeaua națională, după cinci ani. Investiție de 1,2 miliarde de euro

Noua centrală de la Mintia, construită pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune, a început să livreze energie electrică în Sistemul Energetic Național. Prima turbină se află în etapa de probe, iar punerea în funcțiune a întregii capacități urmează să fie realizată ulterior.

Anunțul a fost făcut joi de europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei.

Investiție de 1,2 miliarde de euro

Noua centrală pe gaze va avea o putere instalată de aproximativ 1.700 MW, cu peste 20% mai mare decât puterea instalată a celor două reactoare nucleare de la Cernavodă, luate împreună.

Investiția privată este estimată la 1,2 miliarde de euro, iar proiectul este prezentat drept una dintre cele mai mari centrale electrice pe gaze din Europa.

Potrivit fostului ministru al Energiei, noua centrală va contribui la creșterea producției interne de energie electrică, în special în vestul României, și la reducerea dependenței de importuri.

Vechea termocentrală a fost închisă în 2021

Fosta termocentrală Mintia, care funcționa pe cărbune, a fost oprită în 2021, după 52 de ani de activitate. Complexul Energetic Hunedoara, din care făcea parte termocentrala, se afla în insolvență, iar centrala nu mai avea autorizație de mediu.

În august 2022, activele termocentralei au fost vândute companiei Mass Global Energy Rom, parte a grupului Mass Group Holding, pentru aproximativ 91 de milioane de euro. Tranzacția a fost realizată prin licitație publică.

Virgil Popescu, care conducea atunci Ministerul Energiei, a explicat că vânzarea a fost condiționată de construirea unei noi capacități de producție de cel puțin 1.290 MW.

„Am cerut atunci un lucru foarte clar: cine cumpără Mintia nu cumpără doar terenul și clădirile. Își asumă și obligația de a construi acolo o nouă capacitate de producție de cel puțin 1.290 MW”, a transmis fostul ministru.

Când va funcționa Mintia la capacitate maximă

Prima turbină a centralei a intrat în etapa testelor tehnice în iunie 2026. În august, compania a fost înregistrată oficial ca producător de energie electrică aflat în perioada de probe.

Termenul de finalizare a fost prelungit până la sfârșitul anului 2027 pentru cei 190 MW rămași din capacitatea de 1.290 MW pe care cumpărătorul s-a angajat contractual să o construiască.

„Mintia demonstrează ce se poate realiza atunci când investițiile private sunt susținute de decizii politice curajoase și de o viziune pe termen lung”, a transmis europarlamentarul PNL, explicând că noua centrală va contribui la creșterea producției interne de energie electrică și la reducerea dependenței României de importuri.