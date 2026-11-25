Capacitățile de producție a energiei electrice din România, majorate odată cu repornirea centralei nucleare de la Cernavodă, au sărit de pragul de 9.000 MW pentru prima dată în acest sezon rece, pe 20 noiembrie, la ora 09:56, când consumul instantaneu era de 9.037 MW, la 10:15, când urcase la 9.116 MW, iar nivel maxim, dar a fost atins la 10:06, de 9.251 MW.

Valoarea-record din acest an a fost înregistrată pe 21 ianuarie, când capacitățile de producție au fost turate la maxim, ajungând la 9.334 MW, pentru acoperi consumul național în cele mai geroase zile din iarna trecută. În acea zi, consumul a sărit la 9.305 MW, recordul en titre pentru consumul din 2026.

Aproape o treime (32,8%) din energia produsă pe 20 noiembrie, vinerea trecută, la ora 10:06, provenea din vânt, iar energie nucleară nou reintrată în mixul energetic al României contribuia cu 13.9%:

Eolian: 3.043 MW

Hidrocarburi (gaze): 1.644 MW

Fotovoltaic: 1.509

Nuclear 1.292 MW

Ape: 997 MW

Cărbune – 619

Biomasă: 69 MW

Consumul maxim estimat în această iarnă

Consumul pe 20 noiembrie, vinerea trecută, la ora 10:06, era de doar 6.458 MW, ceea ce înseamnă 2.792 de MW exportați de producătorii români.

Oficialii Ministerului Energiei estimează pentru această iarnă un consum care este așteptat să depășească pragul de 9.000 MW, chiar și până la 9.600 MW, în unele scenarii de ger, după cum a explicat secretarul de stat Pavel Casian Nițulescu, la finalul ședinței din 11 noiembrie a Comandamentului Energetic Național.

Producția de energie electrică a României era așteptată să crească, atât din sursa nucleară, cât și din hidrocentrale operate de Hidroelectrica, pe măsură ce au crescut debitele pe Dunăre și pe cursurile interioare. Unitatea 1 al Centralei de la Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național în primele ore ale zilei de 14 noiembrie, iar din acel moment, centrala operată de Nucleaelectrica produce cu ambele reactoare. Capacitatea instalată a fiecărei unități este de 706,5 MW.

Previziuni de creștere a capacităților pentru 2027

România a realizat 100 MW de noi capacități de producţie şi 36 de megawaţi de noi capacităţi de stocare, în prima lună de mandat a lui Dumitru Chisăliță la conducerea Ministerului Energiei, iar până la finele anului ar putea ajunge la o capacitate de stocare a energiei de aproximativ 1.500 MW, după cum a declarat demnitarul, marţi, într-o conferinţa de presă de bilanț.

„Stocarea ne ajută, dar nu face parte din mixul energetic al României, doar mută energia de la un moment dat la un moment dat. În momentul de față, prognozele pe care le avem înseamnă o creștere importantă a capacității de stocare. Discutăm de creșterea capacității de stocare de la circa 3.000 MW, probabil, cu care vom încheia anul acesta, la 4.500 MW și unele scenarii, chiar peste 4.500 MW capacitate de stocare. Atât în 2027, cât și în 2028 vor fi creșteri, probabil, importante acestei capacități locale”, a detaliat ministrul Energiei.

În ceea ce privește mixul energetic estimat în prezent pentru anul viitor, demnitarul a menționat previzibila intrare în producție a două capacități importante de producție care, probabil, vor intra și vor aduce cantități suplimentare de energie, pe lângă centrala de la Mintia (putere instalată de maxim 1.700 MW), cea mai mare din Europa, care a început ușor să livreze în ssite, centrala în ciclu combinat de la Iernut (430 MW), a Romgaz, dar și o altă centrală privată pe gaz, cea de la Câmpia Turzii (160 MW).