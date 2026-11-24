Ministrul Energiei a detaliat marți cele trei direcții de acțiune pentru asigurarea unui nivel optim al Dunării în zona alimentării centralei de la Cernavodă, pentru a evita oprirea acesteia în caz de secetă prelungită, dar și pentru a avea resursele necesare pentru dezvoltarea următoarelor două reactoare planificate de Nuclearelectrica.

Nuclearelectrica este o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni.

Dumitru Chisăliță a menționat Proiectul Bala 2, gestionat de Ministerul Transporturilor, menit să creșterea nivelului Dunării în zonă.

„Pentru Cernavodă, există o discuție pe care am avut-o și un comitet interministerial pe care l-am creat împreună cu Ministerul Transporturilor, aici vedem, în primul și în primul rând, Proiectul Bala 2 care să se deruleze, și avem în acest sens la Ministerul Transporturilor un proiect exclusiv, că îl vor derula și vor finaliza de așa natură încât Unitățile 3 și 4 să aibă suficientă apă pentru a funcționa”, a precizat ministrul Energiei.

În același timp, Dumitru Chisăliță a precizat că a solicitat și a convenit tot cu Ministerul Transporturilor să se încerce anul viitor o dragare pe zona respectivă, unde nu s-au mai făcut de mult dragări, astfel încât, în situația în care debitul Dunării este mai scăzut, să existe totuși o direcționare a apei către zona de alimentare a puțului de captare de la Cernavodă.

Ce poate face Nuclearelectrica

„În ceea ce privește SNN, au analizat, le-am cerut și au analizat mai multe variante, inclusiv o variantă de intervenție care să permită, în condiții similare cu cele care au fost anul acesta, să nu mai trebuiască să oprească cele două reactoare”, a declarat ministrul Energiei.

Dumitru Chisăliță a explicat, la întrebarea jurnalistului Mediafax, că în acest caz intervenția ar înseamna un baraj care să fie făcut în zona de alimentare a centralei și care să permită o cantitate suficientă de apă pentru funcționarea reactoarelor.

Prima unitate de la Cernavodă a fost oprită din 28 iulie, urmată de a doua, pe 13 august, din cauza nivelului redus al Dunării, astfel că din 1 august, România se află în stare de alertă energetică. Centrala de la Cernavodă avea, în mod tradițional o cotă de aproximativ 20% din producția națională, cotă care s-a redus la 14%, în primele trei trimestre din 2026, potrivit datelor publicate de Transelectrica, operatorul național de sistem și transport al energiei electrice.

Energia produsă Nuclearelectrica la Cernavodă și livrată în Sistemul Energetic Național a fost de 5.088.351 MWh în primele 9 luni din 2026, față de primele 9 luni din 2025 (7.382.537 MWh), reprezentând o scădere de 31,1% , se arată în raportul semnat de directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioară.