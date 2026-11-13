Producția de energie a României a crescut în primele nouă luni, în ciuda opririi centralei de la Cernavodă, iar exporturile s-au mărit cu aproape jumătate. Care sunt noii performeri și când va fi repornită Unitatea 1

În perioada ianuarie – septembrie 2026 comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025, se observă o scădere de 3% a consumului intern net și o creștere cu 1% a producției nete de energie, arată raportul Transelectrica, publicat vineri.

În acealași timp, exporturile au înregistrat în primele 9 luni din 2026 o creștere de 43% față de aceeași perioadă din anul 2025, iar importurile, o creștere în procent de doar 4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea importurilor este de doar o singură cifră în această perioadă, care include și oprirea Unității 1 de la Cernavodă, din cauza nivelului mic al Dunării afectat de secetă, pe 28 iulie, cu o capacitate instalată de 706,5 MW, care a funcționat doar trei zile, între 6 și 9 noinoiembrie, la acea dată, și a Unității 2, pe 13 august, care a fost repornită pe 11 noiembrie și livrează în prezent la capacitate aproape maximă.

Unitatatea 1 ar fi urmat să fie reconectată la sistemul energetic național vineri, conform celei mai recente informări a Nuclearelectrica, operatorul centratei de la Cernavodă, după remedierea defecțiunii la parte nenucleară, care a dus la oprirea ei după trei zile de funcționare.

Totuși, până la ora publicării, acesata apare deconectată, cu o estimare de resinconizare pentru sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 9:00, urmând să ajungă la funcționare normală duminică, la ora 15:00,potrivit datelor publicate de Transelectrica.

Consumul de energie electrică a fost în scădere în 8 din primele 9 luni, excepția fiind luna ianuarie, când a crescut cu 6,29%, pe fondul temperaturilor foarte scăzute, cu mult față de media din ianuarie 2025, respectiv -1,87 grade Celsius, față de 1,80 grade Celsius.

Revenind la producție, primele 9 luni au fost marcate de o scăderea a contribuției surselor termo – adică hidrocarburi/gaze și cărbune – cu 3%, și de 31% a resursei nucleare de la Cernavodă.

Ceea ce a compensat aceste scăderi a fost creșterea producției din ape, cu 10%, dar mai ales a surselor regenerabile (eolian, fotovoltaic/solar și biomasă), cu 31%

Ponderile componentelor mixului de producție netă pentru intervalul ianuarie – septembrie 2025:

Termo – 32%

Hidro – 25%

Nuclear: 21%

Surse regenerabile – 19%

În intervalul ianuarie-septembrie 2026, puterea instalată în centralele pe surse termo a înregistrat, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, o scădere cu aproximativ 20%, de la 5.507 MW instalați la 30 septembrie 2025, la 4.427 MW instalați la 30 septembrie 2026.

La data de 1 octombrie 2026, puterea brută instalată în sistemul energetic național totaliza 20.729 MW, cu următoarea structură pe surse primare de energie:

cărbune – 1.520 MW (1.345 MW net)

hidrocarburi – 2.907 MW (2.376 MW net)

nuclear – 1.413 MW (1.300 MW net)

hidro – 6.689 MW (6.366 MW net)

eolian – 3.441 MW (3.381 MW net)

fotovoltaic – 4.614 MW (4.511 MW net)

biomasă – 145 MW (134 MW net)

Puterea instalată în instalațiile de stocare totaliza 1.161,99 MW (cu o capacitate de stocare de 2.312,00 MWh), la data de 01.10.2026.

Cu un an înainte, puterea instalată în instalațiile de stocare totaliza 256,3 MW.

Puterea instalată la prosumatori însuma 4.149 MW, la 1 august 2026.

Cu un an înainte, puterea instalată la prosumatori totaliza 3.021 MW.

Per ansamblu, pe baza rapoartelor Transelectrica, se remarcă o creștere a puterii brute instalate în SEN față de 1 octombrie 2025, de 19.617 MW, deci cu 5,6%, și cu structura următoare: