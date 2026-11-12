Conducerea Nuclearelectrica a numit un nou director tehnic al centralei de la Cernavodă. Cine este Bogdan Deaconu, care va prelua mandatul din 1 decembrie

Nuclearelectrica a anunțat joi numirea lui Bogdan Deaconu în funcția de director tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, începând cu data de 1 decembrie 2026.

Actualul titular a fost schimbat din funcție după ce o defecțiune descoperită la partea nenucleară a Unității 1 a dus la oprirea acesteia la doar trei zile după ce fusese reconectată la sistemul energetic național, după trei luni de pauză.

Mihai Gioară, directorul general al Societății Naționale Nuclearelectrica, a declarat miercuri, în conferința de presă de la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național, la întrebarea jurnaliștilor, că directorul tehnic al Centralei nucleare de la Cernavodă a fost schimbat din funcție, dar va rămâne angajat al companiei.

Decizia a fost luată ca urmare a defecțiunii unui echipament, a spus șeful Nuclearelectrica, precizând că există un raport intern pe care nu îl poate detalia. „Este vorba despre respectarea și urmărirea planurilor de mentenanță asupra echipamentelor critice. (…) Respectarea planurilor de mentenanță e mai mult decât o procedura. (…) Anumite echipamente prevăd anumite verificări la un anumit interval de timp și starea de sănătate livrată la un anumit timp, mai ales în astfel de momente critice de pornire a centralei”, a spus Mihai Gioară, la insistențele jurnaliștilor dacă este vorba de nerespectarea unei proceduri.

Centrala de la Cernavodă are în producție în prezent doar unul dintre cele două reactoare, Unitatea 2, care este foarte aproape de capacitatea maximă instalată (700 MW), respectiv 699 MW în urmă cu câteva minute, care echivala cu 10,54% din producția națională a României. Unitatea 1 urmează să fie reconectată la sistemul energetic național vineri, conform celui mai recent anunț, și este așteptată să ajungă la capacitatea maximă sâmbătă.

„Rolul meu este să creez cadrul în care atuurile echipei să se transforme în rezultate vizibile și sustenabile”

Potrivit comunicatului transmis joi, numirea lui Bogdan Deaconu răspunde unei priorități strategice: restabilirea nivelului de excelență pe zona tehnică – performanța echipamentelor, eficacitatea organizației de inginerie și consolidarea unei culturi a prevenție și de îmbunătățire continuă – care a plasat constant unitățile nucleare de la Cernavodă pe primele locuri în clasamentele mondiale ale factorului de capacitate.

Cu o carieră de 13 ani în industria nucleară, construită în cea mai mare parte în interiorul centralei și cu doi ani de experiență la Institute of Nuclear Power Operations (INPO), organizația care stabilește standardele de excelență în operațiunile nucleare, Bogdan Deaconu aduce exact mixul de care Cernavodă are nevoie: cunoașterea în profunzime a echipamentelor centralei și experiența directă a modului în care cele mai bune centrale din lume își mențin performanța.

„CNE Cernavodă a demonstrat, de-a lungul anilor, că își merită locul în topul celor mai performante centrale nucleare din lume. Acesta este standardul la care ne raportăm. La nivel internațional, am cu lucrat cu centrale care și-au reechilibrat performanța și știu ce funcționează: echipamente reziliente, probleme identificate la timp, procese eficiente, oamenii potriviți la locul potrivit și o cultură în care fiecare persoană își asumă, cu responsabilitate, rezultatul final. Echipa de la CNE Cernavodă are competența și angajamentul necesare pentru a-și reconfirma performanța la nivel tehnic. Rolul meu este să creez cadrul în care atuurile echipei să se transforme în rezultate vizibile și sustenabile”, a declarat Bogdan Deaconu, conform comunicatului citat.

Coordonatorul extinderii duratei de viață a Unității 1

Potrivit companiei, între 2019 și 2024, Bogdan Deaconu a fost coordonatorul principal al programului de extindere a duratei de viață a Unității 1 – de la inițiere și dezvoltare până la derulare. Prin finalizarea cu succes a acestui program, unul dintre cele mai importante proiecte ale centralei, Unitatea 1 a CNE Cernavodă funcționează, în continuare, până la intrarea în retehnologizare.

De-a lungul carierei, a format și condus echipe cros-funcționale și multinaționale. Unele dintre proiectele finalizate – ca de exemplu inspecția și rezolvarea deficiențelor la componentele interne ale reactorului – au implicat sute de contractori și angajați proprii, cu grafice strânse de execuție și gestionarea responsabilă a riscurilor – o bază solidă și pentru proiectele care urmează.

Profesionist format în centrală de la Cernavodă

Bogdan Deaconu și-a început cariera în 2013 ca Inginer Tehnolog în cadrul RATEN – CITON, cu responsabilități de proiectare și analiză pentru sistemele CNE Cernavodă.

Din 2016 s-a alăturat echipei centralei, unde a coordonat programele pentru componentele critice ale reactorului – canalele de combustibil, conductele feeder și vasul calandria – iar ulterior, ca Inginer Specialist, programele de inspecție și evaluare a condiției componentelor critice din zona nucleară și cea clasică.

Între 2021 și 2024 a condus Serviciul Componente Pasive, cu responsabilități în dezvoltarea planurilor de control al îmbătrânirii și de managementul condiției componentelor critice, și asigurarea interfeței interdepartamentale pentru programele suport.

Experiență internațională la INPO

Între 2024 și 2026, Bogdan Deaconu a lucrat în cadrul Institute of Nuclear Power Operations (INPO) în calitate de Senior Equipment Reliability Evaluator și Continuum Contact. Responsabilitățile sale au inclus identificarea timpurie a semnalelor de diminuare a performanței centralelor partenere – atât la nivel de echipamente, cât și al organizațiilor de inginerie – și sprijinirea echipelor executive tehnice în eforturile de redresare, arată Nuclearelectrica.

Activitatea sa nu s-a limitat la o singură tehnologie, ci a vizat îmbunătățirea performanței întregii flote de centrale nucleare din SUA și a centralelor internaționale afiliate INPO din Canada, Argentina, Mexic și Africa de Sud. În plus, a contribuit la dezvoltarea și implementarea inițiativei de reziliență în contextul amenințărilor naturale pentru centralele internaționale afiliate.

Responsabilitățile avute i-au consolidat expertiza în operarea eficientă a unei centrale nucleare, atât pe componenta tehnică, cât și pe cea organizațională. Experiența i-a aprofundat înțelegerea a ceea ce înseamnă excelența operațională și a modului în care o cultură organizațională solidă conduce la rezultate sustenabile.

Din 2026, Bogdan Deaconu ocupă poziția de Expert în cadrul Nuclearelectrica, coordonând dezvoltarea proiectelor de management al îmbătrânirii, extindere a duratei de viață și suport operațional, conform comunicatului citat.