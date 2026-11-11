Nuclearelectrica: Unitatea 1 de la Cernavodă va fi reconectată miercuri. Al doilea reactor livrează deja aproape 5% din producția de energie României

Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național joi, 12 noiembrie, după finalizării lucrărilor de remediere de către specialiștii CNE Cernavodă, iar aceasta va atinge puterea nominala vienri, 13 noiembrie 2026, a anunțat conducerea Nuclearelectrica.

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost deconectată accidental de la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 9 noiembrie, la doar trei zile după ce fusese repornită în urma unei opriri de aproximativ trei luni. Defecțiunea a fost localizată în partea clasică, nenucleară, a reactorului, la sistemul de control al vidului de la condensatorul turbinei. Potrivit Nuclearelectrica, incidentul nu a avut impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului înconjurător.

Reactorul 1 fusese oprit inițial pe 28 iulie, din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării, care nu permitea asigurarea apei necesare răcirii instalațiilor. Unitatea 2 fusese, la rândul său, oprită pe 13 august. În urma noii defecțiuni, directorul Nuclearelectrica a anunțat și schimbări la nivelul managementului tehnic al centralei, inclusiv înlocuirea directorului tehnic începând cu 1 decembrie 2026.

Ce cantități se importă

Unitatea 2 CNE Cernavodă a fost conectată la Sistemul Energetic Național miercuri și urmează să ajungă la puterea nominală pe 12 noiembrie.

Aceasta livra in sistem 286 MW – din capacitatea totală instalată de 700 MW – la ora 11:46, respectiv o cotă de aproape 5% din producția totală a României.

„Începând cu data de 13 noiembrie 2026, ambele Unități ale CNE Cernavodă vor funcționa la putere nominală, reasigurând aproximativ 20% din necesarul de consum al României”, a transmis Mihai Gioară, în informarea de la BVB.

În continuare România importă câteva sute de MW pentru a acoperi consumul. Mai exact, la ora menționată, consumul național era de 6402 MW, iar producția, de 5942 MW diferența de 460 MW venind din import. Sursa cu cea mai mare cotă era gazul, urmat de solar și ape:

27.18% Hidrocarburi – 1614 MW

23.39% Foto – 1389 MW

17.24% Hidro – 1024 MW

13.96% Cărbune – 829 MW

11.30% Eolian – 671 MW

4.82% Nuclear – 286 MW

1.20% Biomasa – 71 MW

0.91% Instalații de stocare – 54 MW

Total 5942 MW (Productia in 11-11-2026 ora 11:46)

Potrivit conducerii companiei, efectuarea lucrărilor de remediere și reconectarea Unitatii 1, precum și conectarea Unității 2 la Sistemul Energetic Național s-au realizat în baza procedurilor aplicabile, în condiții de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului și mediului inconjurator.