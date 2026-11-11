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Incendiu pe o platformă din cel mai mare zăcământ de gaze naturale offshore din lume. Muncitorii au sărit în apă

Un incendiu a izbucnit pe o platformă din cel mai mare zăcământ de gaze naturale offshore din lume. Este vorba despre zăcământul de gaze South Pars din Iran. Mai mulți muncitori au sărit în apă pentru a-și salva viața.
Incendiu pe o platformă din cel mai mare zăcământ de gaze naturale offshore din lume. Muncitorii au sărit în apă
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
11 nov. 2026, 02:14, Economic
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Un incendiu a izbucnit marți pe o platformă din zăcământul de gaze South Pars din Iran, potrivit Al Jazeera. Autoritățile iraniene au ținut sub control flăcările care au apărut la cel mai mare zăcământ de gaze naturale offshore din lume.

Compania Pars Oil and Gas a anunțat că incendiul a izbucnit marți pe o platformă de gaze din Faza 14 a zăcământului South Pars și a fost stins imediat, a relatat agenția de știri iraniană semi-oficială Fars.

„În timpul incidentului, 17 muncitori au sărit în mare pentru a-și salva viața; operațiunile de salvare a acestora sunt în desfășurare. Detalii suplimentare privind amploarea incidentului și starea muncitorilor vor fi anunțate ulterior”, a declarat pentru Fars, Kourosh Dehghan, directorul general pentru gestionarea crizelor din provincia Bushehr.

Muncitorii au fost salvați

Biroul pentru gestionarea crizelor din Bushehr a precizat ulterior că toți cei 17 muncitori sunt în stare bună, după ce s-au urcat în bărci de salvare și ambarcațiuni de intervenție. Trei nave de salvare de mari dimensiuni au fost trimise la platformă pentru a-i recupera pe muncitorii din apă.

Oficialii cred că o scurgere de gaze sau o eroare ar putea fi cauza producerii incendiului. Platforma care a luat foc contribuie cu doar 14,5 milioane de metri cubi la producția zilnică totală a zăcământului South Pars, care depășește 700 de milioane de metri cubi de gaze.

Iranul împarte acest zăcământ cu Qatarul, un important exportator de gaze, care numește partea sa „North Dome”.

Zăcământul conține o cantitate estimată de 51 de trilioane de metri cubi de gaze utilizabile, suficient pentru a acoperi necesarul mondial timp de 13 ani.

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