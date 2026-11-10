François-Régis Mouton de Lostalot, șeful pe Europa al Asociației Internaționale a Producătorilor de Petrol și Gaze, la RIEC: Marea Neagră este într-adevăr următoarea Mare a Nordului

Liderul pentru Europa al petroliștilor și găzarilor din toată lumea reuniți sub umbrela Asociației Internaționale a Producătorilor de Petrol și Gaze (International Association of Oil & Gas Producers – IOGP), François-Régis Mouton de Lostalot, prezent marți la evenimentul-fanion organizat anual de Federația Patronală a Energiei (FPE), a evidențiat importanța proiectului Neptun Deep, din Marea Neagră, pentru securitatea aprovizionării în Europa, subliniind că este esențial să ne asigurăm că putem garanta o producție proprie de petrol și gaze mai consistentă decât în trecut.

Producția din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, o investiție de 4 miliarde de euro a partenerilor egali OMV Petrom, operator, și Romgaz, este programată să înceapă până cel târziu la finalul primului semestru din 2027.

Federația Patronală a Energiei (FPE), fondată în anul 1991, fosta Federația Patronală de Petrol și Gaze (FPPG), reprezintă 95% din industria de petrol și gaze a României.

„Trebuie să consolidăm producția de petrol și gaze la nivel european”

Reporter: Bun venit în România!

François Mouton: Mulțumesc.

Reporter: Anul viitor este așteptată o producție importantă aici – proiectul Neptune Deep, în regiunea Mării Negre. Cum evaluați importanța acestei regiuni și a acestui proiect pentru securitatea aprovizionării în Europa?

François Mouton: Da, este o întrebare excelentă și, de fapt, tocmai de aceea sunt aici; Marea Neagră este, într-adevăr, „următoarea Mare a Nordului” – o nouă Mare a Nordului, alături de zona Mediteranei de Est. Este esențial să ne asigurăm că putem garanta o producție proprie de petrol și gaze mai consistentă decât în trecut. Aceasta este în scădere de 20 de ani. De asemenea, producția altor furnizori tradiționali, precum Norvegia, va începe să scadă începând cu anul 2035.

Așadar, trebuie să consolidăm producția de petrol și gaze la nivel european – atât în UE, cât și în țările vecine – pentru a garanta, așa cum am menționat, securitatea aprovizionării. Discutăm tot mai mult despre importanța rafinării, în special în contextul sectorului de apărare, însă, pentru a funcționa, rafinăriile au nevoie de materie primă. Prin urmare, petrolul și gazele – esențiale, de exemplu, pentru sectorul apărării, dar nu numai – joacă un rol-cheie în asigurarea aprovizionării noastre.

Reporter: Este un aspect important pentru securitatea aprovizionării, dar va avea acest lucru un impact asupra prețurilor? În prezent, ne confruntăm cu cele mai ridicate prețuri din ultima perioadă. Cum evaluați impactul acestei producții asupra prețurilor și situația actuală, în generale? La ce costuri se pot aștepta oamenii, cumpărătorii și consumatorii?

François Mouton: În realitate, există două continente care consumă mai mult decât produc: Europa și Asia. În Asia, se semnează contracte pe termen lung – de exemplu, pentru gaze naturale – într-o măsură mult mai mare decât în Europa. Astfel, asiaticii oferă producătorilor o piață de desfacere pe termen lung, ceea ce le permite să încheie acorduri pe termen lung, implicit în condiții mai avantajoase. În schimb, în Europa, cumpărătorii sunt reticenți în a semna contracte pe termen lung, deoarece legislatorii le transmit constant: „Peste cinci ani nu vom mai folosi acest combustibil, nu vom mai avea nevoie de el”.

Este exact ceea ce s-a întâmplat în 2022, prin urmare, cu cât procedăm mai mult așa, cu atât amânăm mai mult confruntarea cu realitatea – nu cu sistemul energetic la care visăm pentru anii 2050 sau 2060 – în loc să evaluăm care este realitatea de astăzi și cu ceea ce este necesar pentru a asigura securitatea aprovizionării, pentru a obține prețuri mai rezonabile și, așa cum ați menționat, o vulnerabilitatea mai redusă la problemele geopolitice.

De fiecare dată când apare un șoc geopolitic, cetățenii și întreprinderile noastre ajung în situații extrem de dificile sau chiar în pragul falimentului. Este clar că, în Europa, ceva nu funcționează cum trebuie. Prin urmare, trebuie să oferim mai multă certitudine cu privire la parcursul acestei tranziții (verzi – n.r.), asigurându-ne că industria poate rămâne în Europa, beneficiind de prețuri mai competitive la energie – lucru valabil, de altfel, și pentru cetățeni.

Așadar, în calitate de reprezentant al unei asociații, nu pot discuta despre prețuri, dar, indirect, îmi puteți înțelege răspunsul.