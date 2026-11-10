România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale printr-o nouă emisiune de euroobligațiuni

Potrivit unui comunicat de presă emis marți, Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, a încasat suma de 4,5 miliarde de euro aferentă celei de-a doua emisiuni de euroobligațiuni din acest an.

Finanțarea a fost structurată în trei tranșe: 1,25 miliarde de euro cu maturitate de patru ani și scadență în 2030, două miliarde de euro cu maturitate de opt ani și scadență în 2034 și 1,25 miliarde de euro reprezentând euroobligațiuni verzi, cu maturitate de 12 ani și scadență în 2038.

Potrivit Ministerului Finanțelor, tranzacția a atras un interes semnificativ din partea investitorilor, în ciuda volatilității pieței. Ordinele totale au depășit 9 miliarde de euro în cursul după-amiezii, reprezentând o suprasubscriere de peste două ori valoarea ofertei. După stabilirea marjelor și alocările finale, valoarea totală a ordinelor s-a situat la aproximativ 7 miliarde de euro, echivalentul unei suprasubscrieri de 1,6 ori.

Structura finală a costurilor se prezintă astfel:

Tranșa de 4 ani : Marjă MS+190 bps | Cupon 5,250% | Randament 5,256% (117 investitori)

: Marjă MS+190 bps | Cupon 5,250% | Randament 5,256% (117 investitori) Tranșa de 8 ani : Marjă MS+285 bps | Cupon 6,125% | Randament 6,222% (146 investitori)

: Marjă MS+285 bps | Cupon 6,125% | Randament 6,222% (146 investitori) Tranșa verde de 12 ani: Marjă MS+335 bps | Cupon 6,750% | Randament 6,783% (131 investitori)

Ministerul Finanțelor a subliniat că tranzacția a beneficiat de o diversificare geografică și sectorială extinsă. Aproximativ 49% din tranșa verde, cu maturitate de 12 ani, a fost alocată investitorilor responsabili din punct de vedere social (SRI) și celor cu mandate specifice ESG sau verzi.

În privința distribuției geografice, investitorii din Europa de Vest au reprezentat 69% din alocările aferente tranșei de patru ani, în timp ce Marea Britanie și Irlanda au avut o pondere de 47% în tranșa de opt ani și de 45% în cea verde, cu maturitate de 12 ani.

Administratorii de active au reprezentat principala categorie de investitori, cu ponderi de 69% pentru tranșa de patru ani, 72% pentru cea de opt ani și 60% pentru euroobligațiunile verzi. Fondurile speculative au avut o pondere de 24% în tranșa verde.

„Cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni a României pe piețele internaționale de capital din anul 2026 s-a bucurat de un interes mare din partea investitorilor și a reconfirmat încrederea de care se bucură țara noastră în urma implementării unui program ambițios de consolidare fiscală. Suma atrasă va contribui, alături de fondurile europene (CFM, PNRR, SAFE) și împrumuturile de la instituții financiare internaționale, la îndeplinirea necesarului de finanțare de pe piețele externe pentru acest an, precum și la consolidarea rezervelor noastre în valută” , a afirmat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Tranzacția a fost intermediată de BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., JP Morgan SE și Société Générale.