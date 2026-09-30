Președintele Eurogas, discuție cu Mediafax despre cât de pregătiți suntem pentru iarnă și ce prețuri am putea avea: „Europa ar putea fi mai implicată în încercarea de a găsi o soluție în Orientul Mijlociu”

Cristian Signoretto, prezent la București cu ocazia conferinței regionale anuale a Eurogas, a răspuns întrebărilor Mediafax despre cât de pregătiți sunt europenii să înfrunte această iarnă, mai ales dacă va fi o iarnă grea, și despre previziuni privind evoluția prețurilor la gaze în actualul context geopolitic.

Evenimentul asociației reprezentative a industriei la nivel european, intitulat „Consolidarea securității, asigurarea sustenabilității: rolul României în construirea unei tranziții energetice reziliente și competitive în Europa de Est”, a reunit reprezentanţi ai instituţiilor europene şi naţionale, ai industriei şi experţi din sectorul energetic pentru a discuta rolul României în consolidarea securităţii şi accesibilităţii aprovizionării cu energie în Europa, precum şi perspectivele regionale privind tranziţia energetică şi competitivitatea industrială.

„Suntem foarte afectați de această situație”

„Înțeleg că nu este ușor, dar suntem foarte afectați de această situație, cu siguranță în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. Așadar, cred că Europa ar putea fi mai implicată în încercarea de a găsi o soluție în Orientul Mijlociu. Aș sugera, de asemenea, implementarea unor măsuri de economisire a energiei pentru a reduce cererea de gaze în Europa, având în vedere că aceasta este o pârghie pe care o putem folosi singuri”, a declarat Cristian Signoretto, în cadrul discuției cu reporterul Mediafax.

Prognozele ar putea avea un impact asupra prețului, a explicat șeful Eurogas.

„Și apoi trebuie să ne uităm la cum se va fi iarna, sperăm că nu va fi una rece. Adică, evident, acest lucru nu este în mâinile noastre în niciun caz. Dar asta poate schimba imaginea și pentru că poate afecta direct lupta dintre Europa și Asia pentru obținerea transporturilor de gaze naturale lichefiate pentru la iarnă. De exemplu, îmi amintesc de criza din 2022, cu prețuri în continuă creștere, de fapt, când în decembrie prognoza meteo a proiectat o iarnă blândă, prețurile au scăzut substanțial pe parcursul lunii și pe tot parcursul iernii. Cred că chiar și în acest an, în funcție de prognoza meteo pe care o vom avea la acea vreme, am putea vedea și o oarecare reducere a prețurilor, în mod clar dacă prognozele indică o iarnă blândă”, a explicat liderul asociației industriei europene de profil.

Întrebat de evoluția prețurilor în perioada următoare, Cristian Signoretto a argumentat de ce este dificil să dea o estimare.

„Este greu de spus. Cu siguranță va fi foarte volatil, deoarece depinde de lucruri pe care nu le putem controla cu adevărat, cum ar fi starea situației din Ormuz sau vremea reală de iarnă. De exemplu, în ultimele zile am văzut prețuri scăzând puțin și pentru că am văzut unele trasporturi de GNL (gaze naturale lichefiate – n.r.) ieșind din Strâmtoarea Ormuz, așa că, dacă există mai multe nave care ies din Strâmtoare încărcate cu GNL, prețurile reacționează rapid. Aceștia doi sunt cei mai importanți factori în evoluția prețurilor. Deci, pentru mine, va fi foarte volatil și dificil de prezis, pentru că prețul poate fi mai mare decât astăzi, dar și mai mic”, a conchis Cristian Signoretto, în discuția cu reporterul Mediafax.