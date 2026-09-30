Șeful Romgaz, previziuni pentru iarna care vine. Răzvan Popescu: „Nu văd o problemă de aprovizionare”. De ce sunt mari prețurile gazelor în Europa

Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz – cel mai mare producător național de gaze, dar și furnizor și operator al celor mai mare depozite din țară, dar și producător și furnizor de energie electrică – nu estimează probleme de aprovizionare în iarna care vine, iar la capitolul prețuri, consumatorii casnici, spre deosebire de cei noncasnici, sunt protejați.

Declarațiile au fost făcute miercuri în cadrul Conferinței regionale anuale a Eurogas, organizată în colaborare cu Federaţia Patronală a Energiei (FPE), la Bucureşti, intitulată „Consolidarea securității, asigurarea sustenabilității: rolul României în construirea unei tranziții energetice reziliente și competitive în Europa de Est”.

„Consumatorul final casnic este acoperit din gaz din producție internă, Romgaz dă peste 80% din acest gaz și în acest an la un preț reglementat. Nu văd o problemă de aprovizionare. Într-adevăr, pentru noncasnici, pentru industrie este o problemă și deja există această problemă de mai mulți ani. Suntem pur și simplu legați de aceste prețuri europene, este o competiție între prețurile din Asia de Sud Est și prețurile europene”, a declarat Răzvan Popescu, precizând că transporturile de gaze naturale lichefiate merg acolo unde prețurile sunt mai bune.

Prețurile sunt o consecință a politicilor energetice europene

Șeful Romgaz a argumentant ca actualele și viitoarele prețuri sunt o consecință a politicilor energetice europene din ultimii ani, iar Neptun Deep și producția onshore de gaze trebuie privite mai mult ca niciodată ca un „activ strategic”.

„Discutând de această dependență de alte surse de gaz, haideți să discutăm de ce. Europa a consumat în 2025 peste 330 de miliarde metri cubi de gaz. Vorbim de România ca cel mai mare producător de gaz natural 10 miliarde metri cubi, următorul este Olanda, deci Europa din producție internă își acoperă sub 10% din consum. Tot celălalt gaz este gaz important. Aceasta este rezultatul politicilor energetice europene din ultimii ani. Această dependență de preț și evident de competitivitate – este noul cuvânt favorit la nivelul Uniunii Europene, după cel de reziliență – arată că, după două crize ale gazului, al prețului gazului natural și acum și al petrolului, nu am învățat nimic. Prețurile din acest an, prețurile din această iarnă, prețurile din anul viitor sunt pur și simplu consecință a acestor politici”, a declarat Răzvan Popescu în cadrul evenimentului.

„România, Romgaz împreună cu OMV Petrom, a luat o decizie foarte curajoasă în momentul în care în 2022, Romgaz achiziționat la Exxon proiectul Neptun Deep, investițiile pe care noi le-am derulat și le derulăm în acest proiect și, după cum am anunțat alaltăieri, suntem în ultima fază de a livra în siguranță acest proiect, de a livra gaz european, gaz care este cel mai curat gaz putem spune, făcut respectând toate regulile și regulamentele europene, pentru anul viitor.”, a spus Răzvan Popescu, precizând că investorii apreciază demersurile, dovandă fiind succesul emisiunii de obligațiuni a Romgaz.

Potrivit lui Răzvan Popescu, Neptun Deep trebuie privit mai mult ca niciodată ca un „activ strategic”, la fel și producția României onshore.

Neptun Deep avansează către prima producție de gaze care este preconizată pentru prima jumătate a anului 2027, au transmis, luni, oficialii OMV Petrom, operatorul concesiunii, partener egal în proiect alături de Romgaz.

Se preconizează că platoul de producție va fi atins până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2027. Producția anuală la platou a proiectului Neptun Deep este estimată la circa 8 miliarde metri cubi. Cheltuieli de dezvoltare sunt conform bugetului, de aproximativ 4 miliarde de euro, investiție susținută în mod egal de partenerii din proiect.

„Producția națională de gaz ar trebui să fie un capital politic major pentru statul român”

Alexandru Maximescu, vicepreședinte al departamentului de Afaceri Publice Reglementare și Corporative din cadrul OMV Petrom, a transmis de asemenea că Neptun va transforma România în cel mai mare producător gaz din Uniunea Europeană.

„Proiectul Neptun Deep va oferi securitate și în aprovizionare în România și va juca un rol importat în aprovizionarea regimului. România în ultimii ani s-a interconectat cu piețele zi din regiune, ceea ce va facilita accesul gazului din Neptun Deep și în regiunea noastră. Trebuie însă să facem câteva precizări importante aici: tranziția energetică trebuie să fie una calculată, echilibrată și în pași. În ultimii ani am avut reglementări de genul NZIA (Net-Zero Industry Act -Regulamentul privind industria „zero net” -n.r.), care au pus o presiune foarte mare, mai ales că producătorii de gaz. Pe de altă parte, Europa are nevoie de acest gaz și vrea să se decupleze în mod legitim de gazul rusesc. Dacă vrem toate aceste lucruri ar trebui să le punem în echilibru și să fim atenți cât reglementăm în așa fel încât favorizăm totuși producția autohtonă în Europa. Avem nevoie de gaz în Europa. Europa este importatoare netă de gaz și cred că cel mai bun gaz pe care îl avem este gazul pe care îl producem în Europa”, a declarat Alexandru Maximescu.

Potrivit oficialul OMV Petrom ultimele dezvoltări din Strâmtoare Ormuz arată cât de dependentă este Europa de restul lumii. „În acest context o abordare mai echilibrată în a reglementa, un dialog cu toți producătorii în Europa cred că trebuie să fie avut în vedere”, a conchis vicepreședintele Petrom.

„Producția națională de gaz este cu siguranță un pilon de securitate energetică regională, nu mai trebuie să punem la îndoială acest aspect, iar datele prezentate de colegi, care prefațează anul de intrare producție a Neptun Deep sunt cele care confirmă existența acestui pilon strategic la Marea Neagră, în România, în Europa Centrală și de Est. Ar trebuie să fie, eu cred și subliniez, că producția națională de gaz ar trebui să fie un capital politic major pentru statul român în toate discuțiile de la Bruxelles, în toate discuțiile menite să îmbunătățească cadrul de reglementare european, făcut de oameni, desfăcut tot de oameni, astfel încât cadrul de reglementare european să nu fie o barieră în dezvoltarea industriei europene și a sectorul energetic, pentru că avem o un deziderat competitivitatea industriei europene în echivalență cu dezvoltarea sectorului energetic”, a subliniat Daniel Apostol, directorul general al Federației Patronale a Energiei (FPE).

Conferinţa Eurogas organizată la București a reunit reprezentanţi ai instituţiilor europene şi naţionale, ai industriei şi experţi din sectorul energetic pentru a discuta rolul României în consolidarea securităţii şi accesibilităţii aprovizionării cu energie în Europa, precum şi perspectivele regionale privind tranziţia energetică şi competitivitatea industrială.