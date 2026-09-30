Grupul Carmistin preia operarea și controlul activelor avicole ale Grupului Aaylex One (P)

Activele vizate acoperă întreg fluxul de producție: ferme de reproducție, stații de incubație, ferme de creștere a puilor de carne, fabrici de nutrețuri combinate, un abator, precum și capacitățile logistice și de depozitare aferente. Carmistin va asigura astfel funcționarea integrată a activităților, de la producția de furaje până la produsul final.

Acordul se înscrie în strategia Grupului Carmistin de consolidare a lanțului alimentar integrat, construit pe trasabilitate, control operațional și standarde ridicate de calitate și siguranță alimentară.

O componentă esențială o reprezintă resursa umană. Pentru cei peste 1.000 de angajați implicați în activitatea de producție, preluarea operării activelor înseamnă păstrarea locurilor de muncă și continuitatea veniturilor, dar și valorificarea experienței și competențelor profesionale acumulate în cadrul platformei. În același timp, pentru menținerea stabilității întregului lanț de aprovizionare, Grupul Carmistin urmărește continuarea relațiilor cu fermierii parteneri, furnizorii și clienții.

Procesul se află în etapa de tranziție, urmând ca, în perioada următoare, să fie parcurse procedurile necesare pentru obținerea aprobărilor și avizelor din partea autorităților competente. Odată încheiată această etapă, activitatea va fi aliniată standardelor operaționale ale Grupului Carmistin, printr-un proces gradual și transparent atât pentru angajați, cât și pentru parteneri.

Despre Carmistin The Food Company

În urma investițiilor realizate în ultimii ani, Carmistin The Food Company, cu principal brand La Provincia pe piața locală și cu o prezență externă în 40 de țări, și-a consolidat poziția de lider național în sectorul avicol. În 2025, Grupul a atins un nivel record al producției de carne de pui, de 120.000 tone, iar pentru acest an estimează o producție totală de 150.000 tone.

Carmistin este, de asemenea, cel mai mare producător de furaje din România, cu o capacitate actuală de peste 735.000 tone anual și un obiectiv de a ajunge la o producție anuală de 1 milion tone până în 2030.

La nivel financiar, Grupul Carmistin ocupă, pentru al treilea an consecutiv, prima poziție în categoria sa de business, cu o cifră de afaceri consolidată de 2,1 miliarde lei, în 2025

Cu capital 100% românesc și cu o experiență de peste două decenii, Grupul reunește peste 50 companii active în producția de carne de pasăre și ouă, cultivarea cerealelor, precum și în creșterea porcilor și bovinelor. Modelul de business integrat acoperă întreg lanțul de producție alimentară, de la cultivarea cerealelor și producția de furaje până la creșterea animalelor, procesare și comercializarea produselor, lucru care susține eficiența operațională, trasabilitatea și controlul calității produselor alimentare.