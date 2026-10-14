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Un nou zăcământ de petrol și gaze în Marea Nordului. Producția ar putea începe în mai puțin de trei ani

Un nou zăcământ de petrol și gaze naturale, cu resurse estimate la până la 50 de milioane de barili echivalent petrol, a fost descoperit în Marea Nordului. Companiile implicate pregătesc exploatarea rapidă, iar producția ar putea începe în mai puțin de trei ani.
Un nou zăcământ de petrol și gaze în Marea Nordului. Producția ar putea începe în mai puțin de trei ani
Platforma marină de foraj Deepsea Bergen/sursa foto: Odfjell Drilling
Maria Miron
14 oct. 2026, 15:36, Știrile zilei
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Compania energetică norvegiană Equinor și partenerii săi, compania de stat Petoro și grupul energetic francez TotalEnergies, au descoperit noi resurse de petrol și gaze în apropierea câmpului petrolier Oseberg, situat în sectorul norvegian al Mării Nordului. Estimările preliminare indică între 19 și 50 de milioane de barili echivalent petrol, unitate de măsură comună pentru exprimarea cantităților de petrol și gaze naturale.

Potrivit Offshore Energy, zăcământul se află în largul coastelor vestice ale Norvegiei, în apropierea unor instalații petroliere deja funcționale.

Noul zăcământ, conectat la infrastructura submarină

Equinor intenționează să conecteze noul zăcământ la infrastructura submarină existentă și să transporte petrolul și gazele către platforma Oseberg Sør, situată în sectorul norvegian al Mării Nordului și aflată în exploatare din anul 2000.

Utilizarea instalațiilor existente permite reducerea costurilor și scurtarea perioadei necesare pentru începerea producției, fără construirea unei platforme complet noi.

„Intenționăm să conectăm rapid zăcământul la instalațiile submarine existente și să exploatăm resursele prin platforma Oseberg Sør”, a transmis miercuri Frode Skarstein, vicepreședinte pentru explorare și producție în cadrul Equinor.

Reprezentanții companiei spun că vor lua o decizie privind investiția în vara anului 2027, iar producția ar putea începe în mai puțin de trei ani.

„Obiectivul nostru este să reducem la jumătate atât costurile, cât și timpul dintre descoperirea unui zăcământ și începerea producției”, au explicat aceștia.

Noi exploatări pentru a menține aprovizionarea Europei

Noua descoperire este importantă pentru aprovizionarea energetică a Europei, într-o perioadă în care producția mai multor zăcăminte mature din Marea Nordului este în scădere.

Potrivit Equinor, Norvegia acoperă aproximativ 20% din necesarul de petrol al Europei și 30% din necesarul de gaze naturale.

Pentru menținerea livrărilor, companiile energetice norvegiene încearcă să identifice noi resurse în apropierea platformelor existente, astfel încât acestea să poată fi exploatate mai rapid și cu investiții mai mici.

Equinor intenționează să realizeze aproximativ 200 de foraje de explorare în apropierea zăcămintelor cunoscute și să dezvolte circa 75 de proiecte submarine până în 2035.

Compania urmărește să mențină producția din sectorul norvegian la aproximativ 1,3 milioane de barili echivalent petrol pe zi în 2035. Aproximativ 70% din această cantitate ar urma să provină din sonde și proiecte noi.

Cum va fi exploatat noul zăcământ

Pentru zăcământul Grimsnes, Equinor ia în calcul realizarea a două sau trei puțuri de extracție, care vor fi conectate la instalațiile submarine existente.

Equinor intenționează să cumpere echipamentele necesare exploatării la începutul anului 2027, înainte ca cele trei companii implicate să decidă dacă vor investi în proiect. Dacă exploatarea proiectul nu va fi aprobat, echipamentele vor putea fi folosite la alte zăcăminte.

Descoperirea a fost făcută cu ajutorul platformei mobile de foraj Deepsea Bergen, care a permis cercetarea subsolului marin până la o adâncime de 3.752 de metri sub nivelul mării. După confirmarea existenței petrolului și gazelor și colectarea probelor, puțul de explorare a fost închis.

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