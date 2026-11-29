Un tribunal internațional a respins solicitarea, însă președintele argentinian Javier Milei a anunțat că disputa nu este încheiată.

Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării, organism internațional cu sediul la Hamburg, a decis sâmbătă, cu 18 voturi pentru și trei împotrivă, că nu este instanța competentă să soluționeze chestiuni privind suveranitatea teritorială, relatează BBC.

Argentina solicitase suspendarea proiectului petrolier Sea Lion, susținând că exploatarea resurselor din zona Insulelor Falkland, cunoscute în Argentina drept Insulele Malvine, nu ar trebui să continue cât timp statutul teritoriului este contestat.

Marea Britanie respinge revendicările Argentinei și consideră că locuitorii arhipelagului au dreptul să își decidă singuri viitorul.

Un zăcământ estimat la 1,7 miliarde de barili de petrol

În centrul disputei se află zăcământul Sea Lion, situat la aproximativ 209 kilometri de Insulele Falkland și despre care se estimează că ar conține 1,7 miliarde de barili de petrol.

Compania britanică Rockhopper Exploration și societatea israeliană Navitas Petroleum intenționează să înceapă extracția în următorii doi ani.

Proiectul ar putea genera venituri considerabile pentru economia arhipelagului, care are aproximativ 3.500 de locuitori.

Guvernul argentinian a susținut în fața tribunalului că dreptul internațional protejează mediul marin din zonele aflate în dispută și că nu ar trebui autorizate activități care ar putea modifica situația existentă, inclusiv construirea unor instalații petroliere.

Londra a argumentat că tribunalul nu are competența necesară pentru a judeca un litigiu de suveranitate și că oprirea proiectului ar provoca pierderi economice importante.

Javier Milei contestă decizia și amenință cu sancțiuni

După pronunțarea hotărârii, președintele Argentinei, Javier Milei, a transmis că decizia nu reprezintă ultimul cuvânt în această dispută și a reafirmat revendicarea țării sale asupra Insulelor Falkland.

Buenos Aires a precizat că nu a solicitat tribunalului să stabilească suveranitatea asupra arhipelagului, ci să aplice normele internaționale privind dreptul mării în legătură cu exploatarea resurselor naturale.

Autoritățile argentiniene au anunțat totodată sancțiuni împotriva a cinci persoane implicate în proiectul petrolier, fără să le dezvăluie identitatea.

De cealaltă parte, reprezentanții guvernului britanic au salutat hotărârea drept o victorie importantă și au cerut Argentinei să înceteze presiunile economice asupra teritoriului.

Disputa juridică ar putea continua în 2027

Decizia tribunalului privește o etapă preliminară a procedurilor și nu stabilește cui aparțin Insulele Falkland.

Profesorul Marc Weller, expert asociat institutului Chatham House, a explicat pentru BBC că rezultatul reprezintă un obstacol major pentru demersul juridic al Argentinei, deși cauza ar putea fi analizată mai amplu de un tribunal arbitral anul viitor.

Disputa dintre Londra și Buenos Aires are o istorie îndelungată și a provocat un război de 74 de zile în 1982.

Conflictul s-a soldat cu moartea a 255 de militari britanici, 649 de militari argentinieni și trei locuitori ai insulelor.

Argentina a continuat să revendice arhipelagul și după înfrângerea militară, în timp ce Marea Britanie invocă dreptul populației locale la autodeterminare.

La referendumul organizat în 2013, 99,8% dintre alegătorii din Insulele Falkland au votat pentru menținerea statutului de teritoriu britanic de peste mări.

Noua dispută privind exploatarea petrolului arată că tensiunile dintre cele două țări persistă, la peste patru decenii de la război, de această dată cu resursele energetice în prim-plan.