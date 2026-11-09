Vizită istorică după 40 de ani: Papa Leon al XIV-lea a ajuns în Argentina, țara lui Papa Francisc

Sosirea Papei Leon a fost marcată prin iluminarea unora dintre cele mai importante monumente ale capitalei argentiniene.

Javier Milei l-a primit pe Papa Leon al XIV-lea pe aeroportul Jorge Newbery. Cei doi au dat mâna și au participat la ceremonia oficială organizată pe covorul roșu, în prezența gărzii naționale, scrie Euronews.

La sosire, Suveranul Pontif a salutat-o și pe Karina Milei, sora președintelui și secretar general al Președinției, precum și reprezentanți ai conducerii Bisericii Catolice din Argentina. Mai mulți copii și tineri au fost, de asemenea, prezenți pe aeroport pentru a-l întâmpina.

Buenos Aires, iluminat în onoarea Papei Leon al XIV-lea

Vizita Papei a fost marcată și printr-un spectacol de lumini în capitala Argentinei. Obeliscul din Buenos Aires, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului, a fost iluminat cu o proiecție care înfățișa chipul Suveranului Pontif.

Acesta a fost primul moment dintr-o amplă acțiune de iluminare a monumentelor și clădirilor emblematice din oraș. Printre obiectivele incluse s-au numărat Floralis Genérica, Planetariul, Teatrul Colón și Cabildo, decorate în culorile galben și alb ale Vaticanului.

Prima vizită papală în Argentina după cea a lui Ioan Paul al II-lea

Vizita de patru zile a Papei Leon al XIV-lea are o semnificație aparte pentru Argentina. Este prima deplasare a unui Suveran Pontif în această țară după vizita Papei Ioan Paul al II-lea, din 1987.

Argentina este și țara natală a fostului papă Francisc, care nu a mai revenit în țara sa de origine în cei 12 ani de pontificat.

Deplasarea face parte dintr-un turneu de 12 zile, care a început în Uruguay și urmează să se încheie în Peru. Argentina reprezintă a doua etapă a acestui turneu.

Întâlnire între Papa Leon al XIV-lea și Javier Milei

Vizita are loc într-un context în care politicile economice de austeritate promovate de președintele Javier Milei au schimbat semnificativ direcția economică a Argentinei.

Întâlnirea dintre cei doi lideri aduce în atenție și diferențele de perspectivă privind rolul economiei în societate. Într-un mesaj cu implicații sociale, Papa Leon al XIV-lea a subliniat că economia trebuie să fie în slujba omului, nu omul în slujba economiei.

Vizita Suveranului Pontif este urmărită cu interes atât în Argentina, cât și la nivel internațional, fiind prima revenire a unui papă în țara sud-americană după aproape 40 de ani.