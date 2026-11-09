Cel puțin 34 de migranți au murit după ce o ambarcațiune care se îndrepta spre Europa s-a scufundat în largul Senegalului

Ministerul de Interne al Senegalului a anunțat că o persoană a fost salvată, dar numărul persoanelor dispărute nu a fost încă stabilit.

Potrivit BBC, ambarcațiunea din lemn s-a răsturnat între capitala Dakar și orașul Saint-Louis, din nord, în timp ce se îndrepta spre Insulele Canare din Spania.

Grupul spaniol pentru drepturile migranților, Walking Borders, a înregistrat 635 de decese pe ruta atlantică către Insulele Canare între ianuarie și mai 2026. Acesta reprezintă cel mai mare număr de decese survenit pe rutele pe care le monitorizează.

Saliou Diouf, fondatorul unui grup senegalez de ajutorare a migranților, a declarat pentru AFP că toate cadavrele recuperate până acum sunt senegaleze.

Naționalitățile celorlalte persoane aflate la bord nu au fost încă stabilite, iar operațiunile de căutare sunt încă în desfășurare.

Mesajul transmis de președintele Senegalului

Președintele Senegalului, Bassirou Diomaye Faye, a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Acesta i-a îndemnat pe cetățenii senegalezi să nu-și riște viața în aceste traversări maritime periculoase, potrivit sursei citate.

Într-o declarație publicată pe X, președintele a transmis că vrea să intensifice eforturile de destructurare a rețelelor care organizează călătoriile.

„Vom continua neobosit lupta împotriva celor care organizează aceste treceri de frontieră și munca ce le oferă tinerilor noștri motive de speranță aici”, a spus el.

Tragedia survine pe fondul unor îngrijorări reînnoite cu privire la pericolele cu care se confruntă migranții care încearcă să ajungă în Europa pe mare.

Walking Borders estimează că aproximativ 21 de persoane au murit pentru fiecare 100 care au ajuns în Insulele Canare în perioada monitorizată, mai arată sursa citată.