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37 de ani de la căderea Zidului Berlinului. 9 noiembrie, o dată care a marcat istoria Germaniei

Germania marchează luni, 9 noiembrie, 37 de ani de la căderea Zidului Berlinului, eveniment care a deschis calea reunificării țării și a devenit un simbol al sfârșitului Războiului Rece.
37 de ani de la căderea Zidului Berlinului. 9 noiembrie, o dată care a marcat istoria Germaniei
Iulian Moşneagu
09 nov. 2026, 10:03, Știri externe
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Zidul Berlinului a căzut în seara zilei de 9 noiembrie 1989, după ce Günter Schabowski, un oficial al Republicii Democrate Germane (RDG), a anunțat într-o conferință de presă că cetățenii est-germani pot călători liber în Occident, iar noile reguli intră în vigoare imediat.

Mii de oameni s-au îndreptat spre punctele de frontieră, iar grănicerii est-germani au permis trecerea în Berlinul de Vest. Primul punct deschis a fost cel de la Bornholmer Straße, în jurul orei 23:30.

Zidul Berlinului a fost ridicat în 1961

După cel de-Al Doilea Război Mondial, Germania a fost împărțită în două state: Republica Federală Germania (RFG) și Republica Democrată Germană (RDG). Berlinul a fost la rândul său împărțit.

În 1961, autoritățile est-germane au construit Zidul Berlinului pentru a împiedica populația să fugă în Germania de Vest. Zidul a devenit unul dintre principalele simboluri ale divizării Europei în timpul Războiului Rece.

Căderea Zidului, la 9 noiembrie 1989, a deschis calea reunificării Germaniei, care a avut loc oficial la 3 octombrie 1990.

9 noiembrie, o zi cu mai multe evenimente importante în istoria Germaniei

Data de 9 noiembrie are o semnificație aparte în istoria Germaniei, deoarece mai multe evenimente importante au avut loc în această zi.

Pe 9 noiembrie 1918, în ultimele zile ale Primului Război Mondial, a fost anunțată abdicarea împăratului Wilhelm al II-lea, fiind proclamată republica.

Cinci ani mai târziu, pe 9 noiembrie 1923, Adolf Hitler și susținătorii săi au încercat să preia puterea printr-o lovitură de stat la München, cunoscută drept „Puciul de la berărie”. Tentativa a eșuat, iar Hitler a fost ulterior arestat și condamnat la închisoare.

Tot pe 9 noiembrie, în 1938, regimul nazist a declanșat violențe împotriva populației evreiești, într-un eveniment cunoscut drept „Noaptea de Cristal”. Sinagogi au fost incendiate, magazine și locuințe au fost distruse, iar aproximativ 30.000 de evrei au fost trimiși în lagăre de concentrare.

Cu ocazia aniversării căderii Zidului Berlinului, cancelarul german Friedrich Merz a amintit aceste evenimente istorice și a făcut apel la apărarea valorilor democratice.

„Ziua de 9 noiembrie reprezintă atât cele mai întunecate, cât și cele mai fericite momente ale istoriei noastre: antisemitismul și persecuția, începutul democrației și căderea Zidului. Libertatea și democrația nu sunt niciodată garantate. Să le apărăm – în Germania și în Europa”, a transmis Merz într-o postare pe X.

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