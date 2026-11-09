O rețea rusă clandestină, mișcarea MAGA și conturi din Israel au promovat aceleași narative ostile în timpul revoltelor din Franța, arată un raport intern al Uniunii Europene

Modul de operare al rețelei ruse

Rețeaua rusă, cunoscută sub numele de „Operation Overload”, a încercat, prin distribuirea de videoclipuri care imitau materialele unor instituții media occidentale să accentueze instabilitatea din Hexagon, se arată în documentul intern al UE, citat de Reuters.

Unele dintre acestea conțineau informații false, precum presupuse agresiuni sexuale comise de migranți asupra protestatarilor sau avertismente privind iminența unor atacuri teroriste.

Scopul materialelor a fost să prezinte conducerea franceză drept slabă și tot mai autoritară. Documentul precizează că nu există dovezi potrivit cărora Rusia sau alți actori externi ar fi provocat ori intensificat protestele, ci că aceștia au profitat de instabilitatea existentă pentru a-și promova propriile interese politice.

Prin asocierea forțată a nemulțumirilor sociale cu islamizarea și migrația masivă, forțele externe au încercat să adâncească fracturile din societatea franceză, să alimenteze teama și să influențeze percepția alegătorilor înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.

Impactul postărilor MAGA și israeliene

O evaluare separată, realizată de Ministerul francez de Externe, a identificat activități similare din partea unor conturi asociate mișcării MAGA și unor oficiali, instituții media și influenceri israelieni.

Postările realizate de conturile asociate mișcării MAGA și celor din Israel au depășit masiv impactul operațiunii rusești. Conform documentului elaborat de diplomația de la Paris pentru intervalul 16-18 octombrie, cele mai vizualizate zece mesaje din sfera MAGA au atins peste 49 de milioane de vizualizări, iar cele atribuite oficialilor, instituțiilor și influencerilor israelieni au adunat peste 35 de milioane de vizualizări. Prin comparație, primele zece postări din mediul pro-rus au totalizat 2.8 milioane de vizualizări.

În cursul acestei toamne, Franța s-a confruntat cu o mișcare de protest împotriva condițiilor din sistemul de educație care s-a transformat într-o mișcare mai amplă privind creșterea costului de viață.