Putin s-ar putea să nu își dorească pacea, avertizează premierul Norvegiei, care a discutat cu el

„Dacă ar fi vrut pace, nu ar fi izbucnit războiul de la bun început. Dacă și-ar fi dorit pacea în acești cinci ani, în care a văzut că țara sa regresează, că țările vecine devin membre NATO și că oamenii săi sunt uciși și toate aceste lucruri îngrozitoare, războiul s-ar fi încheiat”, a declarat Store într-un interviu pentru Politico.

Premierul norvegian și președintele Finlandei, Alexander Stubb, au discutat telefonic cu Vladimir Putin pe 27 octombrie. Convorbirea a durat aproximativ 90 de minute și a reprezentat un contact rar între liderul rus și doi lideri europeni care susțin Ucraina.

Întrebat cum l-ar caracteriza pe Putin în urma discuției, Støre a spus că acesta a fost rațional și că și-a prezentat clar argumentele.

„Aș descrie discuția drept una profesionistă. Aș descrie-o drept rațională”, a afirmat premierul norvegian.

Store îndeamnă la prudență înaintea negocierilor de la Abu Dhabi

Înaintea reluării negocierilor de la Abu Dhabi, Store a prezentat o evaluare prudentă a intențiilor lui Putin și a șanselor de a ajunge în curând la o încetare a focului.

„Aș fi prudent”, a declarat Store, întrebat ce rezultate așteaptă de la negocierile programate în Emiratele Arabe Unite.

„Abu Dhabi este o etapă intermediară, iar unul dintre rezultate ar trebui să fie organizarea unei noi runde de discuții la scurt timp după aceea”, a adăugat acesta.

Potrivit premierului norvegian, agenda negocierilor ar putea include o încetare a focului în Marea Neagră, pentru a permite transportul în siguranță al cerealelor, oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, înghețarea liniei frontului și schimburi de prizonieri. De asemenea, au avut loc discuții privind garanțiile de securitate menite să împiedice un nou atac al Rusiei.

Reprezentanții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite urmează să se întâlnească la Abu Dhabi, în perioada 10-11 noiembrie. Va fi prima reuniune trilaterală din februarie și are loc după o lună de intensificare a eforturilor diplomatice și de presiuni tot mai mari din partea lui Trump pentru încheierea unui acord.

Premierul Norvegiei avertizează asupra negocierilor privind securitatea Europei

Store a avertizat și că viitorul securității europene nu trebuie să devină un element de negociere în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Orice chestiune legată de arhitectura de securitate europeană va trebui abordată după încheierea războiului”, a declarat Store.