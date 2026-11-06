Uniunea Europeană respinge acordul de securitate „mare și frumos” al lui Trump cu Rusia și „întreaga Europă”

Liderii europeni au respins ferm orice tentativă a Statelor Unite și Rusiei de a remodela arhitectura de securitate a continentului fără implicarea Europei, după ce Donald Trump a sugerat că Washingtonul ar putea ajunge la un acord amplu cu Moscova, potrivit Euronews.

Declarațiile lui Trump, făcute joi, au stârnit îngrijorări în rândul aliaților europeni ai SUA, care se tem că administrația americană ar putea accepta cererile mai vechi ale lui Vladimir Putin, în detrimentul intereselor europene.

Trump a descris posibilul acord drept unul „foarte amplu”, care ar putea implica nu doar Ucraina, ci „întreaga Europă”.

„Va fi foarte amplu. Va implica mai mult decât Ucraina și aș putea spune chiar că ar putea implica întreaga Europă. Va fi un acord mare, frumos, iar toată lumea va fi încântată”, a declarat Trump, fără să ofere detalii.

Declarațiile au venit după ce trimisul special al lui Trump și ginerele său, Jared Kushner, a anunțat că Washingtonul lucrează la o arhitectură de securitate europeană mai amplă, menită să creeze condițiile pentru o pace durabilă.

Inițiativa a fost contestată de oficialii europeni, care susțin că aranjamentele de securitate ale continentului există deja și nu pot fi renegociate fără participarea statelor europene.

Kaja Kallas: Putin nu are drept de veto asupra securității europene

„Avem deja o arhitectură de securitate europeană”, a declarat vineri, la Varșovia, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.

„Problema rămâne că Rusia continuă să încalce tratatele care stau la baza acesteia. NATO nu reprezenta o amenințare pentru Rusia în 2021 și nu reprezintă o amenințare pentru Rusia nici în prezent. Putin nu are drept de veto asupra securității europene”, a afirmat Kallas.

Ea a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să fie implicată în orice acord pentru ca acesta să poată fi pus în aplicare.

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat că orice înțelegere privind Ucraina și viitorul Europei, încheiată fără participarea europenilor, ar fi inacceptabilă și imposibil de aplicat.

„Un acord privind viitorul Ucrainei și al Europei, încheiat peste capetele noastre, nu ar fi doar neînțelept. Este, de fapt, imposibil”, a declarat Sikorski.

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a afirmat că Moscova nu poate fi considerată un garant al securității europene și că prioritatea trebuie să fie protejarea continentului împotriva agresiunii ruse, nu negocierea unor sfere de influență cu Kremlinul.

„Trebuie să discutăm despre cum ne protejăm de Rusia, nu despre cum discutăm cu rușii despre sfere de influență în Europa”, a declarat Sîbiha.

Washingtonul propune un cadru mai amplu de securitate

Disputa diplomatică are loc în contextul în care administrația Trump își intensifică eforturile pentru încheierea războiului din Ucraina. Reprezentanții SUA se pregătesc pentru reluarea negocierilor dintre Kiev și Moscova, programate săptămâna viitoare la Abu Dhabi.

La începutul acestei săptămâni, reprezentanții americani au purtat discuții timp de două zile la Bruxelles cu oficiali ai NATO, Uniunii Europene și ai principalelor puteri europene. Întâlnirile s-au concentrat asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina și asupra viitorului aranjamentelor de securitate de pe continent.

Kushner, care a participat prin videoconferință, a afirmat într-un mesaj publicat pe platforma X că Statele Unite lucrează la măsuri concrete pentru a răspunde preocupărilor de securitate ale tuturor părților și pentru a pune bazele unei păci durabile.

Propunerea americană încearcă să lege securitatea Ucrainei după război de relația mai amplă dintre Rusia și Occident.

Cererile Rusiei privind NATO revin în centrul discuției

Inițiativa a readus în atenție temerile europene privind intenția Moscovei de a modifica ordinea de securitate stabilită după încheierea Războiului Rece.

Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, Rusia a cerut NATO schimbări fundamentale ale aranjamentelor de securitate europene, inclusiv retragerea forțelor Alianței din țările care au aderat după 1997. NATO a respins solicitările, susținând că statele suverane au dreptul să își stabilească propriile aranjamente de securitate.

Europa cere să participe la negocieri

Pentru capitalele europene, problema centrală este dacă deciziile care afectează securitatea întregului continent pot fi luate fără participarea directă a statelor vizate.

Purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, Paula Pinho, a declarat vineri că mai sunt multe de făcut înainte de încheierea unui acord de pace și a subliniat că Uniunea Europeană își va decide singură chestiunile de securitate.

NATO a reiterat că aliații Ucrainei depun eforturi pentru obținerea unui final „just și durabil” al conflictului.

Kushner a încercat să îi asigure pe partenerii europeni că nu vor fi excluși din proces. El a spus că Washingtonul intenționează să se consulte îndeaproape cu aceștia în marja negocierilor de la Abu Dhabi și, dacă vor exista progrese, să treacă la un format multilateral mai amplu, cu participarea lor directă.

Negocierile de la Abu Dhabi, un test pentru Washington

Discuțiile de la Abu Dhabi vor testa capacitatea Washingtonului de a concilia cererile divergente ale Ucrainei, Rusiei și aliaților europeni. Ucraina solicită garanții credibile împotriva unei viitoare agresiuni ruse, în timp ce Moscova a cerut în repetate rânduri restricții privind prezența și influența NATO în Europa de Est.

Guvernele europene vor să împiedice orice acord care ar recompensa agresiunea militară rusă sau ar submina suveranitatea Ucrainei și dreptul acesteia de a-și decide propriul viitor politic și de securitate.

Reacțiile de la Varșovia, Bruxelles și Kiev arată că orice acord negociat în principal de Washington și Moscova s-ar confrunta cu o rezistență considerabilă.