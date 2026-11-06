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Planurile militare ale României: Mai mulți soldați americani, fabrică Sig Sauer și investiții în drone. Probleme cu sistemul MEROPS

România a solicitat Statelor Unite consolidarea permanentă a prezenței militare americane la Baza Mihail Kogălniceanu și în alte puncte strategice din țară. În paralel, Ministerul Apărării Naționale (MApN) încearcă să deblocheze un proiect comun cu Ucraina pentru producția de drone.
Planurile militare ale României: Mai mulți soldați americani, fabrică Sig Sauer și investiții în drone. Probleme cu sistemul MEROPS
Sursa foto: Mediafax Group/Fotograf: Andreea Alexandru
Oana Antipa
06 nov. 2026, 17:42, Social
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Propunerea privind suplimentarea trupelor americane a fost prezentată lui Elbridge Colby, oficial american cu influență în politica de apărare a Washingtonului, în cadrul discuțiilor recente cu reprezentanții MApN.

Potrivit unor surse G4Media, Colby urmează să întocmească un raport pentru Congresul american, iar decizia finală privind eventuala extindere a prezenței militare ar aparține administrației președintelui Donald Trump.

Autoritățile române urmăresc nu doar creșterea numărului militarilor americani, ci și dislocarea unor unități cu capacitate efectivă de luptă. Scenariul preferat presupune o prezență permanentă la Mihail Kogălniceanu, completată de facilități militare în alte zone ale țării.

Modelul de finanțare analizat ar fi similar celui aplicat în Polonia, iar extinderea bazei ar include infrastructură pentru militari și familiile acestora.

Producția comună de drone cu Ucraina, blocată

Un alt proiect strategic, evaluat la aproximativ 200 de milioane de euro, vizează înființarea unei societăți mixte româno-ucrainene pentru fabricarea dronelor.

Potrivit surselor citate, inițiativa este blocată de dificultăți administrative și de capacitatea operațională limitată a Romtehnica.

Printre soluțiile analizate se numără transferarea proiectului către Ministerul Economiei și utilizarea Direcției Generale pentru Armamente pentru procedurile de achiziție.

Totodată, compania americană Sig Sauer ar intenționa să construiască în România o fabrică de armament, muniție și echipamente pentru calibrul 6,8 mm.

Probleme cu sistemul antidronă MEROPS și protecția Neptun Deep

Sursele citate de G4Media semnalează dificultăți în interceptarea dronelor cu ajutorul sistemului MEROPS, în contextul amenințărilor din regiunea Mării Negre.

Potrivit acelorași informații, aviația militară română ar fi neutralizat șase drone, dintre care cinci în spațiul aerian național și una în afara frontierelor.

O preocupare majoră privește securitatea proiectului energetic Neptun Deep, a cărui exploatare este programată să înceapă în 2027.

Perimetrul offshore nu ar beneficia de posturi permanente de observare militară, protecția fiind asigurată prin coordonare cu operatorii și intervenții ale aviației de vânătoare.

MApN ar urma să discute cu producătorul Thales accelerarea livrărilor de radare pentru protejarea unor zone strategice, inclusiv Galați și Portul Constanța.

Controale privind achizițiile militare

Potrivit publicației, Corpul de Control verifică achizițiile gestionate de Direcția Generală pentru Armamente, pentru a stabili dacă echipamentele solicitate corespund necesităților operaționale.

În paralel, sunt pregătite modificări legislative privind infrastructura critică, pregătirea populației pentru război și rezerviștii voluntari.

Pentru 2027, planificarea financiară prezentată de sursele citate indică un buget al apărării de 2,54% din PIB, cu o execuție estimată la 2,44%.

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