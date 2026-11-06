Volodimir Zelenski susține că Ucraina nu a primit 16 miliarde de dolari din ajutorul american promis: Trebuie să luptăm pentru a obține aceste fonduri

Ucraina nu a primit 16 miliarde de dolari din asistența americană stabilită prin acorduri și decizii anterioare, a declarat președintele Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Post.

Liderul de la Kiev susține că țara sa trebuie să continue să ceară sprijin militar suplimentar din partea Statelor Unite, chiar dacă aceste solicitări ar putea provoca revoltă la Washington.

Într-un interviu acordat postului ucrainean TSN, Zelenski a spus că Ucraina nu are altă opțiune decât să-și consolideze apărarea atât timp cât continuă războiul la scară largă declanșat de Rusia.

Potrivit președintelui, Kievul trebuie să-și adapteze strategia de dialog cu Washingtonul, având în vedere schimbările din politica americană. Este important ca Ucraina să păstreze sprijinul bipartizan de care beneficiază în SUA, spune el.

„Ucraina trebuie să se orienteze către o nouă infrastructură politică în SUA – și trebuie să o facă rapid. Trebuie să consolidăm sprijinul bipartizan de care beneficiem deja. Având în vedere modificarea raportului de forțe, trebuie să ne structurăm corect dialogul”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev a mai spus că schimbările din mediul politic american ar putea ajuta, într-o oarecare măsură, la obținerea unui ajutor nou din partea Statelor Unite.

Zelenski cere recuperarea celor 16 miliarde de dolari

De altfel, președintele ucrainean le-a cerut oficialilor de la Kiev să ridice în discuțiile cu partenerii americani problema celor 16 miliarde de dolari care au fost convenite înainte, dar care nu au ajuns în Ucraina.

„Trebuie să semnalăm faptul că, din acordurile și deciziile anterioare, 16 miliarde au fost reținute și nu au fost oferite Ucrainei”, a spus acesta.

El a punctat că Ucraina este recunoscătoare pentru ajutorul primit până acum, considerând totuși că trebuie să insiste pentru a obține și fondurile promise.

„Suntem recunoscători pentru tot ceea ce am primit, dar Ucraina ar trebui, cel puțin, să lupte pentru a obține aceste fonduri”, a adăugat președintele.

„Ucraina trebuie să lupte, nimeni din SUA nu ar trebui să se simtă ofensat”, a afirmat liderul ucrainean.

El a mai precizat că unii lideri europeni i-au sfătuit pe oficialii ucraineni să nu-și ceară scuze atunci când solicită asistență militară.