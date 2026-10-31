Canada contribuie cu 500 de milioane de euro la împrumutul de 90 de miliarde pregătit de UE pentru Ucraina

Contribuția vine în contextul în care Kievul estimează că va avea nevoie de alte aproximativ 70 de miliarde de euro în 2027, peste finanțarea deja prevăzută de partenerii europeni.

„În ceea ce privește împrumutul pentru Ucraina, 500 de milioane de euro vor reprezenta contribuția noastră inițială”, a declarat Carney, potrivit agenției Interfax-Ukraine și citat de Kyiv INdependent.

Premierul canadian a apreciat mecanismul european și inițiativa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a asigura finanțarea necesară Ucrainei.

Participarea Canadei are și o componentă industrială

Potrivit unui document publicat de guvernul canadian, implicarea în mecanismul european va permite Ucrainei să achiziționeze echipamente militare de la companii canadiene de apărare, folosind fondurile împrumutului european.

Astfel, acordul urmărește atât sprijinirea capacității de apărare a Kievului, cât și consolidarea industriei militare canadiene.

Ucraina are nevoie de alte 70 de miliarde de euro în 2027

Deficitul de finanțare al Ucrainei pentru anul viitor este estimat la aproximativ 70 de miliarde de euro, potrivit evaluărilor prezentate de Comisia Europeană.

Suma reprezintă necesarul suplimentar rămas după ce au fost luate în calcul cele 45 de miliarde de euro prevăzute deja de Uniunea Europeană pentru 2027 și o parte din angajamentele partenerilor internaționali.

Vineri, Comisia Europeană a făcut un nou pas pentru deblocarea celei de-a doua tranșe a împrumutului european, în valoare de 45 de miliarde de euro, destinată anului 2027.

Propunerea urmează să fie aprobată de Consiliul UE

Din această sumă, până la 13,3 miliarde de euro vor merge către bugetul de stat al Ucrainei, iar 31,7 miliarde de euro vor finanța capacitatea industriei de apărare.

Împrumutul european total, de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027, este împărțit în două componente: 60 de miliarde pentru consolidarea apărării și a industriei militare ucrainene și 30 de miliarde pentru susținerea bugetului și menținerea serviciilor publice esențiale.

Norvegia și Marea Britanie au anunțat, la rândul lor, sprijin suplimentar

Canada se alătură altor parteneri care au anunțat noi contribuții pentru Ucraina.

Norvegia a promis aproximativ nouă miliarde de dolari pentru 2027, iar Marea Britanie a anunțat un sprijin de 13 miliarde de dolari, potrivit relatărilor Kyiv Independent.

Bruxellesul încearcă să mobilizeze contribuții suplimentare din partea statelor care nu fac parte din Uniunea Europeană, printre care Canada, Norvegia, Marea Britanie, Japonia și Elveția.

Comisia Europeană a avertizat că deficitul nu poate fi acoperit doar de statele membre și că este nevoie de un efort comun al partenerilor internaționali.

Liderii europeni urmează să discute noi soluții de finanțare pentru Ucraina, în condițiile în care războiul cu Rusia continuă să pună presiune asupra bugetului și economiei țării.