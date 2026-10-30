Canada vrea să devină primul „membru asociat” al UE până în iunie 2027. Germania se opune inițiativei

Canada și Uniunea Europeană vor să încheie negocierile privind o posibilă „calitate de membru asociat” a Canadei în cadrul blocului comunitar până în iunie 2027, potrivit Euronews. Anunțul a fost făcut vineri de premierul canadian Mark Carney, după summitul desfășurat la Montreal.

Mark Carney a stabilit luna iunie 2027 drept termen pentru finalizarea discuțiilor, astfel încât Canada să devină primul „membru asociat” din istoria UE. Categoria aceasta nu există în prezent în tratatele UE, luând în considerare și că Germania s-a opus propunerii.

Scopul acestui statut este o apropiere între cei doi aliați în trei domenii: politici, programe și guvernanță. Implicațiile concrete ale acestui aranjament urmează însă să fie negociate.

Înaintea summitului, Germania s-a opus folosirii expresiei „membru asociat” în negocierile pentru declarația comună. În documentul final a fost inclusă, în schimb, formularea „asociere tot mai strânsă”. Carney a spus însă că vrea să continue demersurile pentru obținerea acestui statut.

„Lucrăm la un parteneriat cât mai profund posibil, fără a ajunge la o aderare deplină, având în vedere geografia noastră, prin care Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene”, a declarat Carney la conferința de presă de la finalul reuniunii.

„În lunile următoare, vom stabili conținutul, amploarea și sfera de aplicare a acestei noi forme de asociere”, a adăugat premierul canadian.

La conferința de presă a participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ea a surprins capitalele europene în septembrie, când a propus Canada ca prim membru asociat din istoria blocului comunitar. Ideea nu fusese discutată cu statele membre înainte de anunț.

Mark Carney, care se afla în public în momentul în care von der Leyen a prezentat propunerea, a părut inițial reticent, invocând îngrijorări legate de implicațiile pe care un asemenea statut le-ar putea avea asupra suveranității Canadei.

Vineri, premierul a susținut însă folosirea acestui termen.

„Astăzi, facem pași către o calitate de membru asociat pentru Canada și lansăm o nouă alianță pentru viitor, care va aduce rezultate, atât acum, cât și în viitor, alături de națiuni care împărtășesc aceleași valori. Abia am început.”, a spus el.

Von der Leyen a prezentat mai multe beneficii pe care Canada le-ar putea obține imediat, printre care participarea deplină la programele europene „Orizont” (Horizon) și „Erasmus”, plus împrumutul de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

În urma summitului, cele două părți au extins și cooperarea în domenii precum comerțul digital, energia, materiile prime critice, supercalculul, inteligența artificială și tehnologia prin satelit.

„Conceptul de membru asociat reprezintă un teritoriu neexplorat, dar avem ambiția, încrederea și creativitatea necesare pentru a-l contura împreună”, a declarat von der Leyen.

„Și, ca să fim cât se poate de clari: acesta este un parteneriat care nu vizează pe nimeni altcineva, ci urmărește consolidarea forței noastre comune. La nivel bilateral, aceasta este cea mai înaltă formă de parteneriat.”, a mai spus aceasta.

Comisia Europeană și guvernul canadian vor organiza în primăvară o reuniune la nivel înalt, pentru a discuta propunerea. Mai apoi, Mark Carney ar urma să participe la un summit al liderilor UE, în iunie, când speră să finalizeze negocierile.