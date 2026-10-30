Merkel spune că a venit timpul ca Germania să aibă prima femeie în funcția de președinte

„Republica Federală Germania are o istorie de 77 de ani și nu a avut niciodată o femeie în funcția de președinte”, a declarat Angela Merkel într-un interviu acordat MagentaTV, difuzat vineri, potrivit agenției dpa.

Merkel a afirmat că a venit momentul ca germanii să se întrebe „dacă nu cumva a venit deja timpul” ca o femeie să ocupe cea mai înaltă funcție în stat.

Fostul cancelar, membră a Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a afirmat că există femei capabile să ocupe funcția de președinte al Germaniei, dar a refuzat să ofere nume.

Noul președinte al Germaniei va fi ales pe 30 ianuarie 2027 de Adunarea Federală, organismul care se reunește o dată la cinci ani pentru alegerea șefului statului.

De mai multe luni, Markus Söder, liderul Uniunii Creștin-Sociale (CSU) din Bavaria, susține că Ilse Aigner, președinta Parlamentului bavarez, ar trebui să fie succesoarea lui Steinmeier.

În cadrul blocului conservator CDU/CSU sunt vehiculate și alte nume, printre care președinta Bundestagului, Julia Klöckner, ministra Educației, Karin Prien, și fosta lideră a CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer.