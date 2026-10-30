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Premieră în istoria Bisericii Catolice. Papa Leon al XIV-lea a votat la alegerile din SUA

Papa Leon al XIV-lea a votat prin corespondență la alegerile intermediare din Statele Unite, devenind primul suveran pontif care participă la un scrutin american. Vaticanul a confirmat vineri că acesta și-a trimis buletinul de vot la Chicago, orașul în care s-a născut.
Premieră în istoria Bisericii Catolice. Papa Leon al XIV-lea a votat la alegerile din SUA
Papa Leon al XIV-lea prezideaza Audienta Generala in Piata San Pietro din Vatican, unde sustine o cateheza dedicata Liturghiei si Euharistiei in fata a mii de pelerini, miercuri, 24 iunie 2026. CRISTIAN RADU NEMA / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
30 oct. 2026, 20:06, Știri externe
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„Papa Leon al XIV-lea și-a exercitat dreptul de vot în calitate de cetățean american”, a transmis biroul de presă al Sfântului Scaun, precizând că Suveranul Pontif a votat prin corespondență, scrie Reuters.

Vaticanul a mai precizat că Papa a votat și în timpul anilor în care a locuit în Peru, atunci când a fost eligibil să participe la alegeri.

„Sfântul Părinte își exprimă convingerea că cetățenii au dreptul și datoria de a participa la procesele democratice”, se arată în comunicatul Vaticanului.

Alegerile intermediare din SUA sunt programate pentru 3 noiembrie.

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, s-a născut la Chicago, sub numele Robert Francis Prevost. Este primul papă american din istoria Bisericii Catolice.

Vaticanul nu a dezvăluit pentru ce candidați a votat Suveranul Pontif.

Reuters a amintit de relațiile dintre Papă și președintele SUA.

Donald Trump l-a criticat în repetate rânduri pe Papa Leon al XIV-lea la începutul pontificatului său, calificându-l drept „slab” și „groaznic” în privința combaterii criminalității.

Papa a declarat în martie că Dumnezeu respinge rugăciunile celor care pornesc războaie și au „mâinile pline de sânge”. În aprilie, el a calificat drept inacceptabilă amenințarea lui Trump de a distruge civilizația iraniană și a refuzat anterior să se alăture așa-numitei inițiative a președintelui american, „Consiliul Păcii”, pentru Gaza.

Leon al XIV-lea a îndemnat, de asemenea, la o „reflecție profundă” asupra modului în care sunt tratați migranții în Statele Unite.

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