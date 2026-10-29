Prima pagină » Life-Inedit » Vaticanul deschide garajul Suveranilor Pontifi. Opt automobile Mercedes-Benz dezvăluie aproape 100 de ani de istorie

Vaticanul deschide garajul Suveranilor Pontifi. Opt automobile Mercedes-Benz dezvăluie aproape 100 de ani de istorie

Vaticanul prezintă publicului opt automobile istorice Mercedes-Benz folosite de Suveranii Pontifi începând din 1930, într-o expoziție dedicată evoluției celebrelor papamobile.
Vaticanul deschide garajul Suveranilor Pontifi. Opt automobile Mercedes-Benz dezvăluie aproape 100 de ani de istorie
Galerie Foto 5
Sursa foto: Youtube/Vatican News
Victor Dan Stephanovici
29 oct. 2026, 12:10, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Expoziția „Un secol de papamobile” a fost prezentată miercuri, 28 octombrie, la Muzeele Vaticanului și s-a deschis publicului joi, scrie CNN. Automobilele sunt expuse într-un pavilion de sticlă amenajat în Grădina Pătrată, în apropierea Pinacotecii Vaticanului. Colecția urmărește transformarea mașinilor papale din vehicule de reprezentare în automobile adaptate întâlnirilor cu mulțimile de credincioși.

Vezi galeria foto
5 poze

Prima mașină papală avea un fotoliu tapițat cu mătase

Cel mai vechi automobil expus este un Mercedes-Benz Nürburg 460, oferit Papei Pius al XI-lea la 23 mai 1930. Limuzina a fost realizată special pentru Vatican și avea un interior luxos, cu un fotoliu individual tapițat cu brocart de mătase, finisaje din lemn prețios și elemente metalice decorative.

În 1960, Papa Ioan al XXIII-lea a primit un Mercedes-Benz 300 d Landaulet, prevăzut cu geamuri laterale spate detașabile, care îi permiteau să intre mai ușor în contact cu oamenii.


Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu reprezentanții Mercedes-Benz

Cu ocazia inaugurării expoziției, Papa Leon al XIV-lea a primit la Vatican conducerea producătorului german și a mulțumit companiei pentru colaborarea începută în urmă cu aproape un secol. „De-a lungul deceniilor, papamobilul a evoluat dintr-un mijloc de transport într-un instrument de întâlnire, permițând pontifului să se apropie de credincioși în timpul vizitelor pastorale și al celebrărilor publice”, a declarat suveranul pontif.

Papa a amintit și de primul papamobil complet electric, oferit predecesorului său, Papa Francisc, în contextul preocupărilor acestuia pentru protejarea mediului. Vehiculul electric, construit pe baza unui Mercedes-Benz G-Class, a fost prezentat Vaticanului în 2024.

Până când poate fi vizitată expoziția

Pe lângă cele opt automobile papale istorice, expoziția include un Benz Patent-Motorwagen din 1886, considerat primul automobil din istorie, și un Mercedes-Benz Clasa S contemporan. Expoziția „Un secol de papamobile” poate fi vizitată la Muzeele Vaticanului până la 31 ianuarie 2027, potrivit informațiilor publicate de instituție.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
Înregistrările audio ale tragediei din Spania: ordinul de la care a pornit totul: „Revino la viteza normală”. Mecanicul trenului Iryo a avertizat că era blocat
Gandul
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
Bătaie de joc cu tezaurul național. Expert: milioane de piese din muzeele României sunt neevaluate. „Pui acolo 20 și ceva de lei și pleci cu un Grigorescu acasă!”
Libertatea
Cum să economisești la încălzire în sezonul rece cu regula „21-18-16”. Puțini oameni știu despre ea
CSID
Primii polițiști care vor patrula aerian cu drona: Are girofar și sună ca un roi de viespi furioase
Promotor