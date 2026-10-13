Cine va prelua atribuțiile Papei Leon în timp ce va fi internat în spital. În ce constă legile Vaticanului

Vaticanul are legi, ritualuri și norme detaliate pentru transferul puterii papale în cazul în care un papă moare sau demisionează.

Papa Leon își păstrează atribuțiile chiar dacă este bolnav

Totuși, potrivit The Independent, niciuna dintre ele nu se aplică atunci când Suveranul Pontif este bolnav sau chiar inconștient, așa cum va fi Papa Leon al XIV-lea când va fi supus unei intervenții chirurgicale marți, pentru a-i îndepărta un nodul la plămân.

Astfel, Papa Leon își va păstra atribuțiile în rolul său de lider al Bisericii Catolice.

Papa este succesorul apostolului Petru, capul colegiului episcopal, vicarul lui Hristos și păstorul Bisericii Catolice universale de pe Pământ, conform dreptului canonic intern al bisericii.

Nimic nu s-a schimbat în statutul, rolul sau puterea sa de când Papa Leon a fost ales al 267-lea papă, pe 8 mai 2025.

Cum este asigurată conducerea zilnică a Vaticanului

Papa poate fi la conducere, dar el deleagă deja conducerea zilnică a Vaticanului și a bisericii unei echipe de oficiali. Aceștia operează indiferent dacă el se află sau nu în Palatul Apostolic și indiferent dacă este conștient sau nu, potrivit sursei citate.

Printre aceștia, se numără secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin. Deoarece spitalizarea Papei nu prevedea nicio schimbare în conducerea bisericii, Parolin nici măcar nu se afla la Vatican marți. El a vorbit la o conferință din apropiere.

„Am fost cu toții impresionați de seninătatea cu care Papa a anunțat această procedură”, a declarat Parolin reporterilor la sosirea sa la conferință.

„Sunt îngrijorat? Da. Cu siguranță nu mă așteptam la așa ceva”, a adăugat acesta.

Însă, Parolin a spus că a vorbit cu Papa luni seară și că s-a simțit liniștit.

„Este ceva ce, slavă Domnului , am observat imediat. Și în mod normal, atunci când aceste lucruri sunt prinse la timp, pot fi rezolvate”, a spus el.

„Dar acestea sunt, așa cum a spus Papa, surprizele lui Dumnezeu”, a adăugat secretarul de stat al Vaticanului.

Alte funcții de la Vatican se desfășoară normal, inclusiv numirea anunțată marți a doi noi episcopi. Totuși, vor avea loc modificări pentru evenimentele la care se aștepta ca Papa Leon să participe, mai arată sursa citată.