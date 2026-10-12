Papa Leon va fi internat marți în spital înainte operația la plămâni, anunță Vaticanul

Totuși, acesta va fi internat în spital, marți, înainte de operația pentru îndepărtarea nodulului descoperit pe unul din plămânii săi, potrivit anunțului dat de Vatican, citat de Reuters.

Luni, în cursul dimineții, Papa Leon a participat la șapte întâlniri oficiale planificate anterior, cu episcopi aflați în vizită din Argentina, Nicaragua sau Statele Unite.

Nodulul a fost descoperit în timpul unui control de rutină, au declarat, luni, reprezentanții Biroului de presă al Vaticanului.

Papa Leon, în vârstă de 71 de ani a anunțat, duminică, formațiunea de pe plămân este „bine delimitată” și a fost depistată într-un stadiu incipient.

„Medicii consideră că intervenția chirurgicală este indicată. Prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a o îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc pentru apropierea voastră spirituală și mă încredințez rugăciunilor voastre”, a precizat, duminică, Papa Leon.

Potrivit Vaticanului, recuperarea suveranului pontif va dura aproximativ o săptămână.

Pana Leon, ales în 2025 de cardinalii din întreaga lume, este tânăr pentru un lider al Bisericii. Îi plac sporturile, inclusiv tenisul, și nu se știe să fie fumător sau să fi avut probleme de sănătate în trecut.

Liderul Bisericii Catolice avea programate în această săptămână mai multe evenimente publice, printre care o liturghie în Piața Sfântul Petru, la care urma s participe, miercuri dimineață.

Vaticanul nu a precizat dacă liturghia, evenimentul de închidere a unei adunări a episcopilor care a durat o săptămână, va mai avea loc. Deși papa se va interna, marți, în spital, liturghia ar putea fi oficiată de un cardinal al Vaticanului.