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Papa Leon al XIV-lea va fi operat la plămâni: Medicii au descoperit un nodul într-un stadiu incipient

Papa Leon al XIV-lea a anunțat, în fața credincioșilor că medicii au descoperit un „nodul localizat” la nivelul unui plămân și că va fi supus unei intervenții chirurgicale în următoarele zile.
Papa Leon al XIV-lea va fi operat la plămâni: Medicii au descoperit un nodul într-un stadiu incipient
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
11 oct. 2026, 14:06, Știri externe
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Papa Leon al XIV-lea a dezvăluit, în timpul rugăciunii Angelus de duminică, faptul că medicii au identificat recent un nodul localizat la nivelul plămânului. Potrivit acestuia, formațiunea a fost detectată într-un stadiu foarte timpuriu și este bine delimitată.

„Recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul localizat la nivelul plămânului. Acesta a fost depistat într-un stadiu foarte incipient și este bine delimitat”, a declarat suveranul pontif, citat de Vatican News

Liderul de la Vatican i-a anunțat pe credincioși că va fi supus intervenției medicale, cerându-le să se roage pentru sănătate sa. 

„Medicii consideră că intervenția chirurgicală este indicată. Prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a o îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc pentru apropierea voastră spirituală și mă încredințez rugăciunilor voastre”, a mai spus Leon al XIV-lea. 

Ulterior, directorul Biroului de Presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a anunțat că operația este programată pentru începutul săptămânii și că perioada de recuperare va fi de aproximativ o săptămână. 

Pe agenda Papei Leon al XIV-le se numără un turneu apostolic în America de Sud în care va vizita țări precum Uruguay, Argentina și Peru. Deplasarea va începe pe 6 noiembrie și se va încheia pe 17 noiembrie. 

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