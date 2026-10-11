Papa Leon al XIV-lea va fi operat la plămâni: Medicii au descoperit un nodul într-un stadiu incipient

Papa Leon al XIV-lea a dezvăluit, în timpul rugăciunii Angelus de duminică, faptul că medicii au identificat recent un nodul localizat la nivelul plămânului. Potrivit acestuia, formațiunea a fost detectată într-un stadiu foarte timpuriu și este bine delimitată.

„Recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul localizat la nivelul plămânului. Acesta a fost depistat într-un stadiu foarte incipient și este bine delimitat”, a declarat suveranul pontif, citat de Vatican News.

Liderul de la Vatican i-a anunțat pe credincioși că va fi supus intervenției medicale, cerându-le să se roage pentru sănătate sa.

„Medicii consideră că intervenția chirurgicală este indicată. Prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a o îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc pentru apropierea voastră spirituală și mă încredințez rugăciunilor voastre”, a mai spus Leon al XIV-lea.

Ulterior, directorul Biroului de Presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a anunțat că operația este programată pentru începutul săptămânii și că perioada de recuperare va fi de aproximativ o săptămână.

Pe agenda Papei Leon al XIV-le se numără un turneu apostolic în America de Sud în care va vizita țări precum Uruguay, Argentina și Peru. Deplasarea va începe pe 6 noiembrie și se va încheia pe 17 noiembrie.